به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، احسان زهره وندی گفت: مرمت استحکام بخشی یخدان ، مزار شاه سنجان و مسجد خطیب شهر سنگان شهرستان خواف، اجرای قسمتی از کف‌سازی محوطه برج رادکان شهرستان چناران، مرمت رباط عباس آباد شهرستان تایباد، مرمت رباط فخرآباد شهرستان بجستان، مرمت و ساماندهی مزار قطب الدین حیدر تربت حیدریه و مرمت رباط سنگ بست فریمان انجام شد.

وی افزود : همچنین مرمت قسمتی از موزه باستان شناسی نیشابور، کف‌سازی بخشی از محوطه بابا لقمان سرخس، مرمت آب انبار کهنه بجستان، مرمت حمام حاجی رئیس تربت حیدریه و محوطه سازی و تکمیل پارکینگ قنات قصبه گناباد انجام شد.

معاون میراث‌فرهنگی خراسان رضوی گفت: رباط زرنوخ مه ولات، رباط مرندیز بجستان، رباط تروسط تربت حیدریه، رباط‌های میاندهی و خیرآباد و مزار ابوسعیدابوالخیر در شهرستان مه‌ولات نیز برای نخستین بار مرمت شد.

احسان زهره وندی افزود : عملیات استحکام بخشی، مرمت و احیای مدرسه سلطان العلما کاشمر نیز که بعد از زلزله در سال گذشته دچار آسیب شدیدی شده بود ، آغاز شده است.