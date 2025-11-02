



به گزارش به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس ،فرمانده انتظامی داراب از دستگیری عامل تیراندازی در عملیات ضربتی پلیس در این شهرستان خبر داد.

سرهنگ سیدرحمان هاشمی، در تشریح جزئیات این خبر اظهار داشت: در پی اعلام به مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ مبنی بر وقوع تیراندازی و درگیری در اطراف چشمه گلابی، بلافاصله گشت انتظامی جهت بررسی موضوع به محل اعزام شدند.

وی افزود: ماموران با تحقیقات میدانی و اقدامات تخصصی عامل تیراندازی و درگیری را شناسایی و در اقدام اولیه وی را دستگیر و یک قبضه سلاح شکاری فاقد مجوز بکارگرفته شده در این درگیری را کشف کردند.

فرمانده انتظامی داراب با بیان اینکه عامل تیراندازی هدف خود را اختلاف بر سر استفاده از آب چشمه گلابی عنوان کرد، گفت: متهم پس از تشکیل پرونده جهت سیر مراحل قانونی تحویل مرجع قضایی شد.

سرهنگ هاشمی عنوان داشت: از شهروندان انتظار می‌رود که در زمان بروز اختلافات سعه صدر خود را بالا برده و مشکلات خود را از طریق مراجع ذی صلاح رسیدگی کنند تا خدایی نکرده شاهد بروز حوادث ناگوار در سطح جامعه نباشیم.