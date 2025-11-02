داوران هفته هفتم لیگ برتر فوتبال بانوان
اسامی داوران قضاوت کننده در دیدارهای هفته هفتم لیگ برتر فوتبال بانوان مشخص شد.
*دوشنبه ۱۲ آبان
پالایش گاز ایلام – آوا تهران
غزاله عاطفی – سبا عیوضی – ساجده مهدیان – سحر آراسته نژاد
ناظر: زینب منادیان زاده
گل گهر سیرجان – نماینده کردستان
مینا کاظم پور – نیلوفر محمدخانی – فائزه موسوی – سمانه استانستی
ناظر: علیرضا کهوری
سپاهان اصفهان – ملوان بندرانزلی
الهه سینکایی – مهشید گودرزی – صفیه خلیلی – فاطمه اسکندرزاده
ناظر: الهه کاظمی
فرا ایساتیس کران فارس – سنگین ماشین ایستا البرز
پرند پورمیرزا بیگی – بهاره سیفی نهاوندی – نازنین قربان پور – شبنم روان بد
ناظر: سلطنت نوروزی
پرسپولیس – خاتون بم
درنا قهرمانی – فاطمه صالح آبادی – سحر ورمرزیاری – وجیهه رافتی
ناظر: معصومه شکوری