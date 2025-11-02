۱۳ آبان، نماد ایستادگی و آگاهی ملت ایران است؛ روزی که دانش‌آموزان با فریاد‌های خود، صدای اعتراض یک ملت را به گوش جهانیان رساندند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین ، ۱۳ آبان یادآور سه رویداد مهم در تاریخ انقلاب اسلامی است: تبعید امام خمینی (ره) در سال ۱۳۴۳، کشتار دانش‌آموزان در سال ۱۳۵۷ و تسخیر لانه جاسوسی آمریکا در سال ۱۳۵۸. این روز به‌عنوان «روز ملی مبارزه با استکبار جهانی» در تقویم رسمی کشور ثبت شده و هر ساله با حضور پرشور دانش‌آموزان و مردم در سراسر کشور گرامی داشته می‌شود.

این روز، نماد بصیرت و بیداری ملت ایران به‌ویژه نسل جوان است که با حضور در صحنه، نقش تعیین‌کننده‌ای در شکل‌گیری و تثبیت انقلاب اسلامی ایفا کردند.