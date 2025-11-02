شهردار یزد: در دهه فجر امسال، چندین فرهنگسرای تخصصی جدید در حوزه‌های خانواده، نجوم، گردشگری و صنایع دستی در شهر یزد به بهره‌برداری می‌رسند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، ابوالقاسم محی‌الدینی در بازدید از سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری و چند ساختمان در حال مرمت مرتبط با این سازمان گفت: با برنامه‌ریزی‌های انجام شده، این ساختمان‌ها پس از مرمت و بازسازی، به فرهنگسرا‌های تخصصی در حوزه‌های مختلفی نظیر خانواده، تربیتی، گردشگری و صنایع دستی تبدیل خواهند شد.

وی افزود: ان شاء الله با تکمیل و تجهیز این مجموعه‌های فرهنگی که در حوزه‌های مختلف، به خصوص در حوزه گردشگری و صنایع دستی به فعالیت می‌پردازد، بتوانیم شهر زیبای یزد را به عنوان یک شهر تاریخی، با اصالت و با هویت، بهتر و کامل‌ترمعرفی کنیم.

شهردار ادامه داد: با احداث و راه اندازی این فرهنگسراها، مجموعه‌های فرهنگی و اجتماعی نیز می‌توانند فعالیت‌های خود را در این مجموعه‌ها دنبال کنند.

محی الدینی همچنین به راه اندازی فرهنگسرای نجوم در محل پارک شادی اشاره کرد و اظهار داشت: در این فرهنگسرا، برای آشنایی نسل جوان به خصوص دانش آموزان و دانشجویان با علم ستاره شناسی، اقدامات خوبی در آنجا در حال انجام است و علاقه‌مندان می‌توانند پس از راه اندازی این مجموعه، آسمان و ستارگان را هم به صورت مجازی و هم با تسلکوپ رصد کنند.

شهردار یزد اظهار امیدواری کرد که با تدابیر اتخاذ شده، این فرهنگسرا‌ها در دهه فجر امسال افتتاح شده و برای بهره برداری در اختیار شهروندان قرار گیرد.