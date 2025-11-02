به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ دبیر کمیته اقدام مشترک تنظیم بازار استان با بیان این که فرمانداران، فرماندهان تنظیم بازار هستند، گفت: این موضوع یکی از مصوبات این نشست بود و قرار شد تا امور اقتصادی و نظارت‌ها به سامان بیشتر و ثمر بخش‌تر صورت گیرد.

سعید نورالهی با اشاره به اینکه باید باید با داشتن تحلیل بر آمار و ارقام بازار شرایط آتی پیش بینی و اقدامات مناسب صورت گیرد، گفت: به زودی اساسنامه نقش فرمانداران در تنظیم بازار آماده و به تصویب می‌رسد.

سرپرست معاونت امور اقتصادی استانداری مرکزی هم در این نشست شرایط اقتصادی و تورم در استان مناسب و برازنده مسئولان و حق مردم ندانست و بر اصلاح آن تاکید کرد.

محمدباقر آقاعلیخانی با بیان اینکه نظارت بر فضای بازار و اقتصاد استان باید هوشمند باشد، افزود: اصلاح بازار و جلوگیری از افزایش قیمت در شرایط فعلی عبادت و خدمت به مردم است.