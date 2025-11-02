به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ دبیر شورای فرهنگ عمومی کشور در صد و دومین جلسه شورای فرهنگ عمومی استان خواستار اجرای دقیق آیین‌نامه شورای فرهنگ عمومی شد و گفت: بخش عمده‌ای از مشکلات فرهنگی کشور ناشی از اجرا نکردن مصوبات است.

قادر آشنا افزود: نتایج مطالعات اجرا شده از سوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، پژوهشگاه فرهنگ، سازمان تبلیغات اسلامی و صدا و سیما نشان می‌دهد شاخص‌های سرمایه اجتماعی در اصفهان پایین‌تر از میانگین کشور است، هرچند این اختلاف چشمگیر نیست، اما باید مورد توجه جدی قرار گیرد.

وی با اشاره به اهمیت سرمایه اجتماعی در ثبات فرهنگی و اجتماعی جامعه افزود: کاهش این شاخص می‌تواند پیامد‌های گسترده‌ای در حوزه دینداری نوجوانان، اعتماد عمومی و مشارکت اجتماعی داشته باشد که بر همین اساس، شورای فرهنگ عمومی کشور موضوعاتی همچون تقویت دینداری نوجوانان، ارتقای فرهنگ شهروندی، قانون‌گرایی، حکمرانی خوب و افزایش سواد رسانه‌ای را در اولویت برنامه‌های امسال خود قرار داده است.

قادر آشنا با بیان اینکه ارتقای سواد رسانه‌ای یکی از عوامل مهم حفظ سرمایه اجتماعی است، ادامه داد: مدیریت صحیح اطلاعات و آگاهی از منابع معتبر خبری می‌تواند از گسترش اخبار نادرست و کاهش اعتماد عمومی جلوگیری کند.

دبیر شورای فرهنگ عمومی کشور با اشاره به وضعیت برگزاری جلسات شورای فرهنگ عمومی در استان‌ها گفت: میانگین برگزاری جلسات شورای فرهنگ عمومی در شهر اصفهان صددرصد است، اما در شهرستان‌های استان تنها حدود ۱۰ درصد جلسات برگزار شده است.

وی ادامه داد: اگر فرهنگ عمومی برای ما مهم است، باید شورا‌های شهرستانی نیز فعال شوند و مصوبات شورای فرهنگ عمومی با امضای استاندار به مرحله اجرا برسد.

آشنا با استناد به فرمایشات رهبر معظم انقلاب اسلامی درباره اهمیت فرهنگ عمومی گفت: ایشان اصلاح فرهنگ عمومی را از مهم‌ترین اقدامات کشور دانسته‌اند، زیرا فرهنگ عمومی محور همه فعالیت‌های اجتماعی، اقتصادی و سیاسی است.

وی افزود: در برنامه‌های ملی جدید، نگاه نهادی به مسائل فرهنگی تقویت شده و اصفهان نیز می‌تواند با استفاده از ظرفیت دانشگاه‌ها، روحانیت و آموزش و پرورش، در مسیر تقویت سرمایه اجتماعی و بازسازی اعتماد عمومی گام‌های مؤثری بردارد.

وی افزود: رصد مستمر وضعیت فرهنگی استان‌ها و اجرای کار پژوهشی هدفمند می‌تواند مسیر تصمیم‌گیری فرهنگی را شفاف‌تر و اثربخش‌تر کند.