امیر قلعه‌نویی، سرمربی تیم ملی فوتبال ایران با انتشار پیامی در صفحه شخصی خود به خداحافظی برانکو ایوانکوویچ از عرصه مربیگری واکنش نشان داد.

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما ، چند روزی است که برانکو ایوانکوویچ، سرمربی پیشین تیم ملی فوتبال ایران و باشگاه پرسپولیس به صورت رسمی از دنیای مربیگری خداحافظی کرده است.

امیر قلعه‌نویی، سرمربی تیم ملی فوتبال ایران، امروز (یکشنبه) با انتشار پیامی احساسس در صفحه شخصی خود، از برانکو قدردانی کرد.

وی نوشت: «نقطه گذاشتن به پایان داستان مربیگری سرنوشت همه ماست که در این عرصه کار می‌کنیم. برانکوی عزیز، به عنوان یک دوست و کسی که امروز در جایگاهی قرار دارد که روزی شما در آن فعالیت داشتید، باید از زحمات شما برای فوتبال ایران تشکر کنم. شما مربی بودید که همیشه در رقابت، هم اخلاق و هم دوستی را معنی کردید. برای‌تان بهترین‌ها را آرزو می‌کنم.»