بهگزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز بوشهر
؛ رئیس دانشگاه خلیج فارس در نشست خبری گفت: یک برنامه ملی در حوزه زیستفناوری در معاونت علمی و فناوری ریاستجمهوری در حال اجراست و بخشی از این برنامه در دانشگاه خلیج فارس در حوزه زیستفناوری دریا ارائه میشود.
احمد شیرزادی با بیان اینکه همکاران ما در دانشگاه خلیج فارس در رشتههای مختلف مرتبط با حوزه دریا و زیستفناوری مشغول به فعالیت هستند، ادامه داد: در حوزه آموزش، برنامههای متنوعی برای ارتقای کیفیت آموزش در نظر گرفته شده که از مهمترین این برنامهها افزایش مهارت دانشجویان با هماهنگی و تفاهمنامهای است که با سازمان فنی و حرفهای در حال انجام است.
او با بیان اینکه کارورزی و حضور دانشجویان در صنایع نفت و گاز استان از برنامههای دانشگاه خلیج فارس است، اعلام کرد: برای بهرهمندی از اساتید نامآور کشور و حتی در سطح بینالمللی در حوزه آموزش برنامهریزی شده است.
شیرزادی اضافه کرد: برنامه داریم از برنامههای مشترک آموزشی با سایر دانشگاههای داخل کشور و همچنین دانشگاههای منطقه استفاده کنیم.
رئیس دانشگاه خلیج فارس بوشهر گفت: در تلاش هستیم زمینه پیوند هوش مصنوعی و علوم انسانی در این دانشگاه فراهم شود تا بتواند یکی از دانشگاههای پیشرو در این حوزه باشد.
او اشتغال دانشگاه را ۵۱ درصد بیان کرد و گفت: امسال ٢ هزار دانشجو وارد دانشگاه خلیجفارس بوشهر شدهاند و حدود ۷۰ درصد از دانشجویان، بومی استان هستند.
شیرزادی بیان کرد: دانشگاه خلیج فارس بوشهر بیش از ۳۰ پروژه پژوهشی بزرگ را با اعتبار بیش از ۱۰ میلیارد تومان برای صنایع استان انجام داده است.
او از مرکز رشد مشترک با پارک علم و فناوری در دانشگاه خلیج فارس بوشهر خبر داد و گفت: آمادهسازی دانشجویان برای تشکیل هستههای نوآور اهمیت دارد و نیاز است رویدادهای مناسبی برای این مورد برنامهریزی شود.
رئیس دانشگاه خلیجفارس بوشهر با بیان اینکه رشتههای حقوق، مهندسی ایمنی و بازرسی فنی در صنایع نفت و گاز، مهندسی برق و قدرت، علوم مهندسی و شیلات به رشتههای دانشگاه اضافه شده است، ادامه داد: ارتباط با انرژی هستهای در دانشگاه خلیجفارس دارای سابقهای طولانی است و این مجموعه رشتههای مرتبط با انرژی هستهای از جمله مکانیک و برق را دارد.