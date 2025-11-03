رئیس دانشگاه خلیج فارس:

دانشگاه خلیج فارس متولی برنامه ملی زیست فناوری

احمد شیرزادی رئیس گفت: از مزیت‌های مهم دانشگاه خلیج فارس، همجواری بوشهر با دریا و مرز آبی طولانی با خلیج فارس است که زمینه ایجاد فعالیت‌های فناوری و پژوهشی در حوزه زیست‌فناوری دریایی را فراهم می‌کند.