پخش فصل جدید برنامه «چهل تیکه»، به زودی از شبکه نسیم آغاز می‌شود. این برنامه در گفت‌و‌گو با چهره‌های فرهنگی، هنری و ورزشی کشور به مرور خاطرات آنها می‌پردازد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، الهام حاتمی تهیه کننده برنامه «چهل تیکه»، با حضور در استودیو شبکه خبر در بخشی از سخنانش درباره تغییرات این فصل گفت: مهمترین تغییر، تغییر مجری است، این فصل در خدمت آقای کاردان هستیم، تغییر هویت مجری بخشی از گفت‌و‌گو را تغییر خواهد داد. آقای کاردان یک طنازی در درونشان است که ناخودآگاه در گفت‌و‌گو آن را حس خواهید کرد. این سومین مجری در مدت اجرای این برنامه است.

وی افزود: برنامه «چهل تیکه»، قائل به فرد نبوده، چون هویتش خاطره و نوستالژی است. هرکس از نگاه و منظر خودش به خاطره نگاه می‌کند.

در این فصل مهمانانی بالای ۸۰ سال زیاد داریم. یکسری از مهمانانی که در فصل‌های گذشته به علت درگیری‌های شخصی فرصت نداشتند در برنامه باشند در این فصل حضور دارند.

وی در پاسخ به این سوال که سوالات از پیش طراحی شده است گفت: «چهل تیکه»، احتیاج به بخش پژوهش دارد و بخشی از سوالات براساس پژوهشی که انجام می‌شود و اطلاعاتی که درباره مهمانان برنامه در اختیار آقای کاردان قرار داده می‌شود و سوال‌ها هم سوال‌های ثابت است، ولی بخشی از هویت این برنامه اجرای خود مجری است و در واقع ترکیبی از دو حالت است.

وی درباره تهیه منابع آرشیوی که بخشی از کار «چهل تیکه»، است گفت: «چهل تیکه»، دو تا کار مهم انجام می‌دهد یکی اینکه منابع انسانی که فراموش شدند را دوباره یادآوری می‌کند به کارگردان‌ها، برنامه سازان و مسئولان. خیلی از کسانی که به «چهل تیکه»، آمدند برگشتن به کار. بخش بعدی منابع آرشیوی است. آرشیو یک بخش‌هایی دارد که به هیچ دردی نمی‌خورد مثل پشت صحنه‌هایی که از فیلم‌های مختلف است، «چهل تیکه»، این منابع آرشیوی را بر می‌گرداند به چرخه و از آنها استفاده می‌کند.

وی گفت: اگر قرار باشد که دوباره این برنامه را بسازم تعامل با مردم را بیشتر می‌کنم از گزارش‌های مردمی از گفتار‌های مردم در این برنامه بیشتر استفاده می‌کنم، هر چند که در این فصل هم بخش مردمی اضافه شده به «چهل تیکه».