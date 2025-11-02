رئیس دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشمر گفت: حاجیه خانم معصومه فضلی خلیل‌ آباد، همسر شهید والامقام حبیب‌ الله خبازی، در اقدامی ارزشمند و خداپسندانه مبلغ ۴۰۰ میلیون ریال را به منظور پشتیبانی از فعالیت‌ های حوزه سلامت اهدا کرد.

دکتر محمدجواد یزدانی افزود: این مبلغ برای تعمیر منبع انبساط تأسیسات بیمارستان حضرت ابوالفضل (ع) کاشمر هزینه شده است؛ اقدامی که در بهبود عملکرد تجهیزات و تداوم خدمات‌ رسانی مطلوب به بیماران نقش قابل‌ توجهی دارد.

وی با قدردانی از این اقدام خداپسندانه، ادامه داد: حرکت‌ های نیکوکارانه و ایثارگرانه خانواده معظم شهدا همواره مایه افتخار نظام سلامت بوده و نشان‌ دهنده استمرار روحیه ایثار و خدمتگزاری است که از دوران دفاع مقدس تا امروز ادامه دارد.