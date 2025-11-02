پخش زنده
امروز: -
مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان اردبیل گفت: تا پایان امسال ۱۰ طرح آبخیزداری با تامین اعتبار مورد نیاز در شهرستان نیر اجرا میشود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز اردبیل، شهامت هدایت روز یکشنبه با اشاره به اجرای طرح بیولوژیک (کوپهکاری و بذرپاشی) در مراتع شهرستان نیر اظهار کرد: این طرح تاکنون در ۲۰۴ هکتار از اراضی منابع طبیعی نیر اجرا شده و در ۵۰۰ هکتار دیگر نیز اجرا خواهد شد.
وی با بیان اینکه در ۲ سال اخیر بیش از ۲۰ میلیون متر مکعب آب در سازههای آبخیزداری این استان ذخیرهسازی شده است، افزود: اجرای سازههای آبخیز علاوه بر ذخیرهسازی آب منجر به مهار سیلاب و فرسایش خاک در استان شده و تلاش داریم با تامین اعتبارات لازم سازههای آبخیز را در نقاط سیلخیز استان احداث کنیم.
مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان اردبیل گفت: طرحهای آبخیزداری با هدف کنترل سیل ، رسوب و تقویت پوشش گیاهی، تقویت آب چشمهها و قنوات، کاهش اثرات خشکسالی و تقویت سفرههای آبهای زیرزمینی اجرایی شده است.
هدایت ادامه داد: در این استان طرحهای توسعه آبخیز با هدف حفظ و پایداری آب، افزایش ذخیره آب در حوضه آبخیز، جلوگیری از فرسایش خاک، تاخیر در روان آبها و جلوگیری از سیل و تخریب مرتع و پوشش گیاهی در اولویت اجرا قرار گرفته است.
وی ذخیره نزولات آسمانی، کنترل سیلاب و فرسایش خاک، افزایش پوشش گیاهی و تغذیه آبخوانها را از اهداف اجرای طرحهای آبخیزداری ذکر کرد و افزود: احداث سازههای سنگی گابیونی، بندهای زیرزمینی و ۲ منظوره پخش سیلاب و کنتور فارو از جمله اقدامات انجام شده در حوزه آبخیز استان است.
مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان اردبیل بیان کرد: سازههای آبخیزداری و بندهای احداث شده از سوی منابع طبیعی در بالادست سدها قرار دارد که رواناب و رسوبات را مهار کرده و منجر به نفوذ بیشتر آب در زمین شده و در نهایت ماندگاری آب در استان را افزایش میدهد.
هدایت ادامه داد: راهبرد کلی بر این است که با اجرای این سازهها منابع آب در حوضههای آبریز استان سفرههای زیرزمینی تغذیه شود.