به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز اردبیل، شهامت هدایت روز یکشنبه با اشاره به اجرای طرح بیولوژیک (کوپه‌کاری و بذرپاشی) در مراتع شهرستان نیر اظهار کرد: این طرح تاکنون در ۲۰۴ هکتار از اراضی منابع طبیعی نیر اجرا شده و در ۵۰۰ هکتار دیگر نیز اجرا خواهد شد.

وی با بیان اینکه در ۲ سال اخیر بیش از ۲۰ میلیون متر مکعب آب در سازه‌های آبخیزداری این استان ذخیره‌سازی شده است، افزود: اجرای سازه‌های آبخیز علاوه بر ذخیره‌سازی آب منجر به مهار سیلاب و فرسایش خاک در استان شده و تلاش داریم با تامین اعتبارات لازم سازه‌های آبخیز را در نقاط سیل‌خیز استان احداث کنیم.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان اردبیل گفت: طرح‌های آبخیزداری با هدف کنترل سیل ، رسوب و تقویت پوشش گیاهی، تقویت آب چشمه‌ها و قنوات، کاهش اثرات خشکسالی و تقویت سفره‌های آب‌های زیرزمینی اجرایی شده است.

هدایت ادامه داد: در این استان طرح‌های توسعه آبخیز با هدف حفظ و پایداری آب، افزایش ذخیره آب در حوضه آبخیز، جلوگیری از فرسایش خاک، تاخیر در روان آب‌ها و جلوگیری از سیل و تخریب مرتع و پوشش گیاهی در اولویت اجرا قرار گرفته است.

وی ذخیره نزولات آسمانی، کنترل سیلاب و فرسایش خاک، افزایش پوشش گیاهی و تغذیه آبخوان‌ها را از اهداف اجرای طرح‌های آبخیزداری ذکر کرد و افزود: احداث سازه‌های سنگی گابیونی، بندهای زیرزمینی و ۲ منظوره پخش سیلاب و کنتور فارو از جمله اقدامات انجام شده در حوزه آبخیز استان است.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان اردبیل بیان کرد: سازه‌های آبخیزداری و بندهای احداث شده از سوی منابع طبیعی در بالادست سدها قرار دارد که رواناب و رسوبات را مهار کرده و منجر به نفوذ بیشتر آب در زمین شده و در نهایت ماندگاری آب در استان را افزایش می‌دهد.

هدایت ادامه داد: راهبرد کلی بر این است که با اجرای این سازه‌ها منابع آب در حوضه‌های آبریز استان سفره‌های زیرزمینی تغذیه شود.