دستگاه‌های اجرایی شهرستان بیضا در مانور امداد و نجات آمادگی خود را در مقابله با بحران‌ها نشان دادند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس،معاون سیاسی، اجتماعی و امنیتی فرماندار و جانشین مدیریت بحران شهرستان بیضا گفت: به مناسبت هفته پدافند غیرعامل، مانوار امداد و نجات در بیمارستان حضرت قمربنی هاشم این شهر برگزار شد.

فرامرزی افزود: در این مانور دستگاه‌های اجرایی به خصوص دستگاه‌های خدمات رسان با نیرو‌ها و تجهیزات حضور داشتند و آمادگی خود را در مقابله با بحران‌ها نشان دادند.

همچنین صمیمی رئیس شبکه بهداشت و درمان بیضا گفت: کادر درمان بیمارستان، مراکز خدمات جامع سلامت و بهورزان خانه‌های بهداشت این شهر در کلاس‌های آموزشی مقابله با حوادث و بحران‌های احتمالی شرکت کردند.

شهرستان بیضا در شمال غرب فارس و در فاصله ۳۰ کیلومتری شیراز قرار دارد.