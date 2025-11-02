پخش زنده
دستگاههای اجرایی شهرستان بیضا در مانور امداد و نجات آمادگی خود را در مقابله با بحرانها نشان دادند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس،معاون سیاسی، اجتماعی و امنیتی فرماندار و جانشین مدیریت بحران شهرستان بیضا گفت: به مناسبت هفته پدافند غیرعامل، مانوار امداد و نجات در بیمارستان حضرت قمربنی هاشم این شهر برگزار شد.
فرامرزی افزود: در این مانور دستگاههای اجرایی به خصوص دستگاههای خدمات رسان با نیروها و تجهیزات حضور داشتند و آمادگی خود را در مقابله با بحرانها نشان دادند.
همچنین صمیمی رئیس شبکه بهداشت و درمان بیضا گفت: کادر درمان بیمارستان، مراکز خدمات جامع سلامت و بهورزان خانههای بهداشت این شهر در کلاسهای آموزشی مقابله با حوادث و بحرانهای احتمالی شرکت کردند.
شهرستان بیضا در شمال غرب فارس و در فاصله ۳۰ کیلومتری شیراز قرار دارد.