مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر استان زنجان ضمن تأکید بر لزوم شناسایی دقیق آسیب‌ها و برنامه‌ریزی برای رفع آنها، گفت: صداقت در گفتار و کردار از اصول اساسی فعالیت مجمع خیرین است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛هاشمی در اولین جلسه مجمع خیرین استان گفت: خود را مکلف و موظف می‌دانیم که در این مجمع، آسیب‌ها را به‌درستی احصا کرده و در جهت رفع آنها برنامه‌های مدونی داشته باشیم تا صداقت در گفتار و کردارمان رقم بخورد.

وی ادامه داد: مجمع خیرین استان زنجان از اساتید بزرگوار و فرهیختگان تشکیل شده است و این لطف و عنایت خداست که همه بزرگواران با میل درونی و نیت خیر خود، در انتخابات مجمع خیرین شرکت کرده و حائز رتبه شده‌اند.

هاشمی‌با اشاره به جایگاه جمعیت هلال‌احمر در این مجمع افزود: جمعیت هلال‌احمر ارگانی بین‌المللی، ملی و مردمی است.

مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر استان زنجان گفت: دو مولفه در جمعیت هلال‌احمر مورد تأکید و پیگیری جدی است و دغدغه مسئولان نیز این است که این دو مورد در فعالیت‌های جمعیت جاری و ساری باشد؛ یکی حمایت از سلامت انسان‌ها و دیگری تسکین آلام بشری است که از اهداف و رسالت‌های اصلی جمعیت هلال‌احمر می‌باشند.

وی افزود: دبیری این مجمع در سطح کشور بر عهده ریاست جمعیت هلال‌احمر است و در استان‌ها مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر به‌عنوان دبیر مجمع فعالیت می‌کند تا این نهاد بتواند در خدمت مردم و جامعه هدف باشد.

گفتنی است اولین جلسه مجمع خیرین استان زنجان در جمعیت هلال‌احمر استان با حضور اعضای این مجمع و با دستور کار انتخابات هیئت مدیره مجمع خیرین استان زنجان در تاریخ ۱۱ آبان‌ماه امسال برگزار شد؛ که آقایان سید اسمعیل حسینی مدیرعامل مجمع، ابوالفضل نوری رئیس هیئت مدیره مجمع، عباس پناهی نائب رئیس مجمع و التفات اوصانلو خزانه دار مجمع انتخاب شدند.