بازار روز شهید عراقی آمل با ۳۴ سال قدمت و به دلیل بافت سنتی و محصولات بی نظیر در بین مردم و مسافران معروف شده است.
بازاری به قدمت ۳۴ سال در آمل
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ صبح تازه شروع شده، اما در بازار روز آمل، زندگی از ساعتها پیش جریان دارد. اینجا، در قلب شهر چای ذغالی و هوای نم دار شمال، جایی است که عطر زندگی از هر غرفه به مشام میرسد.
بازار روز در هر شهری، با بافت سنتی خود و حضور مردم و محصولات محلی یکی از زیباترین مکانها برای گردشگران است که در آن امکان گفتوگو و دیدن فرهنگهای مختلف برای آنها میسر میشود.
بازار روز شهید عراقی آمل یکی از مراکز خرید مازندران است که به سبب بافت سنتی و محصولات بی نظیرش در میان مردم و مسافران معروف شده است.
بازار روز آمل از جمله مراکز خرید مازندران است که با قدمت ۳۴ ساله همچنان پابرجاست و در آن انواع محصولات کشاورزی، بهترین میوهها و تازهترین سبزیهای محلی و کوهی را میتوان خریداری کرد.
این بخش در بازار روز آمل بسیار پر ترافیک است و هر نوع داروی گیاهی مورد نیاز بیماریهای مختلف و سبزیهای با کیفیت کوهی برای طبخ انواع غذاها به فروش میرسد.
نرخ کالاهای عرضه شده در این مرکز خرید سنتی و محلی، تقریبا مناسبتر از سایر مراکز خرید مازندران است.
سیده حکیمه موسوی گزارش میدهد: