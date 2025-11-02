بازار روز شهید عراقی آمل با ۳۴ سال قدمت و به دلیل بافت سنتی و محصولات بی نظیر در بین مردم و مسافران معروف شده است.

بازاری به قدمت ۳۴ سال در آمل

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ صبح تازه شروع شده، اما در بازار روز آمل، زندگی از ساعت‌ها پیش جریان دارد. اینجا، در قلب شهر چای ذغالی و هوای نم دار شمال، جایی است که عطر زندگی از هر غرفه به مشام می‌رسد.

بازار روز در هر شهری، با بافت سنتی خود و حضور مردم و محصولات محلی یکی از زیباترین مکان‌ها برای گردشگران است که در آن امکان گفت‌و‌گو و دیدن فرهنگ‌های مختلف برای آنها میسر می‌شود.

بازار روز شهید عراقی آمل یکی از مراکز خرید مازندران است که به سبب بافت سنتی و محصولات بی نظیرش در میان مردم و مسافران معروف شده است.

بازار روز آمل از جمله مراکز خرید مازندران است که با قدمت ۳۴ ساله همچنان پابرجاست و در آن انواع محصولات کشاورزی، بهترین میوه‌ها و تازه‌ترین سبزی‌های محلی و کوهی را می‌توان خریداری کرد.

این بخش در بازار روز آمل بسیار پر ترافیک است و هر نوع داروی گیاهی مورد نیاز بیماری‌های مختلف و سبزی‌های با کیفیت کوهی برای طبخ انواع غذا‌ها به فروش می‌رسد.

نرخ کالا‌های عرضه شده در این مرکز خرید سنتی و محلی، تقریبا مناسب‌تر از سایر مراکز خرید مازندران است.

سیده حکیمه موسوی گزارش می‌دهد: