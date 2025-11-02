موزههای دفاع مقدس پل ارتباط نسل ها
جانشین رئیس بنیاد حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس کشور گفت: با احداث موزههای جدید و غنیسازی موزههای موجود، بهدنبال انتقال ملموس ارزشها و مفاهیم دفاع مقدس به نسل جوان هستیم.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما ، مرکز ایلام
؛ امیر «نبی سهرابی» جانشین رئیس بنیاد حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس کشور در آیین معارفه مدیرکل جدید حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس استان ایلام اظهار داشت: یکی از موزههای دفاع مقدس در مناطق عملیاتی این استان تا پایان امسال تکمیل خواهد شد و در کنار آن، توسعه زیرساختها در یادمانهای دفاع مقدس ایلام نیز با جدیت دنبال میشود.
در ادامه این مراسم، سردار «سید صادق حسینی» فرمانده سپاه امیرالمؤمنین (ع) استان ایلام نیز با بیان اینکه ترویج فرهنگ دفاع مقدس در میان نسل جوان نیازمند فعالیتهای فرهنگی مستمر و خلاقانه است، مطرح کرد: بهترین راه انتقال مفاهیم دفاع مقدس، بهرهگیری از زبان هنر و تولید آثار فاخر فرهنگی است.
در پایان این مراسم، با تقدیر از خدمات سرهنگ «محمدحسین فولادی» ، سرهنگ «علی مرغزاری» به عنوان مدیرکل جدید حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس استان ایلام معرفی شد.