پخش زنده
امروز: -
ثبتنام برای دوره جامع فیلمسازی داستانی در قم آغاز شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، این دوره با هدف آموزش تخصصی سینما و پرورش فیلمسازان حرفهای در سه گام آموزشی و به میزبانی انجمن سینمای جوان استان قم برگزار میشود و در پایان، شرکتکنندگان موفق مدرک معتبر و بینالمللی دریافت خواهند کرد.
آشنایی با سینما، عکاسی، فیلمبرداری، صدابرداری، تدوین، کارگاه فیلمنامهنویسی، نقد و تحلیل فیلم، کارگردانی حرفهای، فیلمسازی مستند و تجربهگرا از محورهای موضوعی این کارگاه است و در آن کارگاهها و اردوهای عملی فیلمسازی برای هنرجویان تدارک دیده شده است.
آخرین مهلت ثبتنام تا ۱۴ آبان ۱۴۰۴ اعلام شده است. علاقهمندان میتوانند برای نامنویسی با شماره ۰۹۳۵۹۶۱۴۰۰۴ تماس بگیرند.