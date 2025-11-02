به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، این دوره با هدف آموزش تخصصی سینما و پرورش فیلم‌سازان حرفه‌ای در سه گام آموزشی و به میزبانی انجمن سینمای جوان استان قم برگزار می‌شود و در پایان، شرکت‌کنندگان موفق مدرک معتبر و بین‌المللی دریافت خواهند کرد.

آشنایی با سینما، عکاسی، فیلم‌برداری، صدابرداری، تدوین، کارگاه فیلم‌نامه‌نویسی، نقد و تحلیل فیلم، کارگردانی حرفه‌ای، فیلم‌سازی مستند و تجربه‌گرا از محور‌های موضوعی این کارگاه است و در آن کارگاه‌ها و اردو‌های عملی فیلم‌سازی برای هنرجویان تدارک دیده شده است.

آخرین مهلت ثبت‌نام تا ۱۴ آبان ۱۴۰۴ اعلام شده است. علاقه‌مندان می‌توانند برای نام‌نویسی با شماره ۰۹۳۵۹۶۱۴۰۰۴ تماس بگیرند.