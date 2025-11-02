پخش زنده
همزمان باجشن آغاز سال تحصیلی در دانشگاه صنعتی ارومیه ، ۵۰۰ دانشجو در مقطع کارشناسی و ۲۵۰ دانشجو در مقطع کارشناسی ارشد سال تحصیلی جدید خودر ا آغاز کردند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ رئیس دانشگاه صنعتی ارومیه در آیین جشن آغاز سال تحصیلی و استقبال از دانشجویان ورودی جدید این دانشگاه، با تأکید بر اهمیت مهارتآموزی در کنار آموزشهای نظری گفت: پرورش دانشجویانی سالمتر، موفقتر و شادتر از اهداف اصلی دانشگاه در سال تحصیلی جدید است.
دکتر پوراسد مهارتآموزی را یکی از ارکان اساسی موفقیت دانشجویان دانست و گفت: دانشگاه صنعتی ارومیه تلاش میکند محیطی پویا و کاربردی برای رشد علمی و مهارتی دانشجویان فراهم کند.
وی افزود: در سال تحصیلی جدید، ۵۰۰ دانشجو در مقطع کارشناسی و ۲۵۰ دانشجو در مقطع کارشناسی ارشد در این دانشگاه پذیرفته شدهاند و با احتساب ورودیهای جدید، تعداد کل دانشجویان دانشگاه به سه هزار نفر رسیده است.
رئیس دانشگاه صنعتی ارومیه با اشاره به افزایش سهبرابری ظرفیت خوابگاههای دانشجویی در سال جاری اظهار داشت: «افزایش ظرفیت خوابگاهها یکی از موفقیتهای مهم امسال است و تلاش میکنیم تا خوابگاههای رایگان در اختیار دانشجویان قرار دهیم.
دکتر پوراسد همچنین خاطرنشان کرد: پرورش دانشجویانی سالمتر، موفقتر و شادتر جزو برنامههای اصلی دانشگاه است و در کنار ارتقای علمی، نشاط و سلامت روحی و جسمی دانشجویان مورد توجه جدی قرار دارد.
مراسم جشن تحصیلی ورودیهای جدید دانشگاه صنعتی ارومیه با حضور اساتید، کارکنان و جمعی از دانشجویان در سالن اجتماعات این دانشگاه برگزار شد.