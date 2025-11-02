پخش زنده
در آستانه روز ملی مبارزه با استکبار جهانی، پویش مجازی «ازتسخیر تا تحقیر آمریکا» با هدف بازتاب خلاقیتهای دانشآموزان و هنرمندان انقلابی در فضای مجازی آغاز شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما ، مرکز ایلام؛ به مناسبت یومالله ۱۳ آبان و روز ملی مبارزه با استکبار جهانی، فضای مجازی شبکه استانی ایلام پویش گستردهای با عنوان ازتسخیر، تاتحقیر، آمریکا، را راهاندازی کرده است.
در این پویش دانشآموزان، نوجوانان و هنرمندان میتوانند آثار خود را با موضوعاتی همچون اقتدار ایران، مبارزه با استکبار جهانی، عشق به پرچم میهن و حضور در راهپیمایی ۱۳ آبان در قالب عکس، فیلم کوتاه، دکلمه، پوستر یا آثار هنری دیگر ارسال کنند.
آثار برگزیده در شبکه استانی ایلام، رادیونما و کانالهای مجازی منتشر خواهد شد.
مهلت ارسال آثار تا پایان روز ۱۳ آبان اعلام شده است.