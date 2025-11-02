پخش زنده
مرجع عالیقدر جهان تشیع، آیتاللّه نوری همدانی به گردهمایی ستاد صبر با عنوان صلح؛ بخشایش؛ رضایت پیامی صادر کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، متن پیام معظم له بدین شرح است:
بسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحیمِ
الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِینَ وَ الصَّلَاةُ وَ السَّلَامُ عَلَی سَیِّدِنا وَ نَبِیِّنَا أَبِی الْقَاسِمِ المصطفی مُحَمَّد وَ عَلَی أهلِ بَیتِهِ الطَّیِّبِینَ الطَّاهِرِینَ سیَّما بَقیَّهَ اللهِ فِی الأرَضینَ و لعنة الله على أعدائهم أجمعین إلى یوم الدین.
اسلام، دین رحمت و رأفت، اخلاق و عدالت است؛ دینی که عدالت را با احسان و قضاوت را با صلح و گذشت درآمیخته است. فرهنگ صلح، گذشت و میانجیگری دلسوزان برای رفع اختلافات و کینهها و تحکیم روابط اجتماعی از والاترین آموزههای قرآن کریم و اهلبیت عصمت و طهارت «علیهمالسلام» و از نشانههای ایمان و تقواست.
از وصایای جاودانهی مولایمان امیرالمؤمنین علی بن ابیطالب علیهالسلام به فرزندان بزرگوارش امام حسن و امام حسین «علیهماالسلام» در هنگامی که ابنملجم «لعنةاللهعلیه» آن حضرت را مجروح ساخت، چنین است:
«أُوصِیکُمَا وَجَمِیعَ وَلَدِی وَأَهْلِی وَمَنْ بَلَغَهُ کِتَابِی بِتَقْوَى اللَّهِ وَنَظْمِ أَمْرِکُمْ. وَصَلَاحِ ذَاتِ بَیْنِکُمْ، فَإِنِّی سَمِعْتُ جَدَّکُمَا صَلَّى اللهُ عَلَیْهِ وَآلِهِ یَقُولُ: صَلَاحُ ذَاتِ الْبَیْنِ أَفْضَلُ مِنْ عَامَّةِ الصَّلَاةِ وَالصِّیَامِ.»
حضرت در این وصیت، اصلاح میان مردم را برتر از همه نمازها و روزهها دانستهاند؛ زیرا نزدیک کردن دلها، زدودن کینهها و آشتی دادن میان مؤمنان، زمینهساز انسجام، همدلی و محبت اجتماعی است. ایجاد صلح میان دو دل شکسته یا دو گروه و قبیلهای که دچار سوءتفاهم و دشمنی شدهاند، ثوابی فراتر از عبادات مستحب دارد.
امروز نیز جامعه اسلامی ما بیش از هر زمان دیگر به «صلاح ذاتالبین» نیازمند است؛ چرا که شیاطین و دشمنان، راه نفوذ خود را از شکافها و بدبینیهای درونی میجویند. اصلاح ذاتالبین یعنی بستن راه نفوذ دشمن از طریق وحدت قلوب و اعتماد متقابل است.
جامعهای که روح عفو و گذشت در آن زنده باشد، از بسیاری از نزاعها و خصومتها در امان میماند و بنیان خانواده و اعتماد اجتماعی در آن استحکام مییابد.
از دیدگاه فقه اهلبیت «علیهمالسلام»، دعوت قاضی به صلح پیش از صدور حکم، مستحب مؤکد و نشانه عدالت و رحمت است. چنانکه فقیه عظیمالشان شیعه، صاحب جواهر الکلام، شیخ محمدحسن نجفی «رحمة الله» میفرماید:
«یُستحبّ ترغیبهما فی الصلح الذی هو خیر، ولا ینافی ذلک فوریة القضاء عرفاً» (جواهر الکلام، ج۴۰، ص۱۴۵).
بر این اساس، تلاش برای رفع کینهها و اصلاح اختلافات از راههای غیرقضایی، مقدّم بر طرح دعوی و فصل خصومت در محاکم است.
از همین رو، تلاش ارزشمند شما در ستاد صبر (صلح، بخشایش و رضایت) در مسیر میانجیگری، گذشت، و جستجوی راهحلهای اخلاقی و اجتماعی، از والاترین مصادیق عمل صالح است. صلح و عفو در هنگام قدرت، نه نشانه ضعف، بلکه نماد قدرت روحی، ایمان، و پیوند میان فقه، اخلاق و عدالت اجتماعی است.
وظیفه شما در ستاد صبر تنها کاهش آمار دعاوی نیست، بلکه احیای روح ایمان، بازسازی اعتماد اجتماعی، تحکیم بنیان خانواده، تقویت برادری، همدلی و پیوند اخلاقی جامعه است.
خداوند متعال وعده فرموده است: «فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ» (شوری، آیه۴۰)
و نیز فرموده است: «وَالْکَاظِمِینَ الْغَیْظَ وَالْعَافِینَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ یُحِبُّ الْمُحْسِنِینَ» (آلعمران، آیه۱۳۴).
اینجانب، ضمن تقدیر وتشکر از تلاشهای صادقانه مسئولان و فعالان ستاد صبر (صلح؛ بخشایش، رضایت) بر نکات زیر تأکید مینمایم:
۱. صلح و بخشایش باید بر پایه ایمان؛ تقوا، عدالت، احسان، آیندهنگری و رضایت قلبی انجام گیرد؛ سازشی که از روی فشار یا اضطرار باشد، پایدار نخواهد ماند.
۲. حضور علما، نخبگان فرهنگی، ریشسفیدان، بزرگان قبایل و عشایر، و معتمدان محلی در میانجیگری و حل اختلافات، عملی خداپسندانه و دارای اجر معنوی عظیم است.
۳. همه سازمانها، نهادهای دولتی و مردمی و شخصیتهای حقیقی و حقوقی باید ستاد صبر را در رسالت الهی و اجتماعی خود یاری دهند.
۴. عفو و گذشت، جلوهای از قدرت اخلاقی و معاملهای اخروی است؛ و هرگز به عنوان نشانه ضعف نباید تلقی شود. قاطعانه و با توکل بر خدا و توسل به اهل بیت «علیهم السلام»؛ برای صلح و عفو و گذشت تصمیم بگیرید و هرگز تحت تاثیر؛ وسوسههای شیطانی و کسانی که مانع صلح و آشتی میشوند قرار نگیرید. برکات صلح و عفو را بیشتر از انتقام در زندگی لمس خواهید کرد.
۵. فعالان ستاد صبر باید به عنوان نهاد تحقق صلح و تحکیم اخلاق پایدار اجتماعی، پیوند قانون با اخلاق و قضا با رحمت را روزبهروز تقویت کنند.
در پایان، از خداوند متعال مسئلت دارم که توجهات خاصه حضرت بقیةالله الأعظم، صاحبالامر و الزمان «عجلاللهتعالیفرجه الشریف» را شامل حال رهبری معظم انقلاب، ملت شریف ایران و تلاشگران مخلص این عرصه فرماید، و به همهی ما در تقویت همدلی، انسجام اجتماعی، رفع کدورتها، تحکیم خانواده و گسترش روح عفو و محبت توفیق روزافزون عنایت فرماید؛ تا جامعه اسلامی ما، به برکت ایمان و همدلی، مصداق این آیه شریفه گردد:
«وَمَن یَفْعَلْ ذَلِکَ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ فَسَوْفَ نُؤْتِیهِ أَجْرًا عَظِیمًا» (نساء، آیه۱۱۴)
و همچنین لازم میدانم در این فرصت از خدمات ارزنده قوه قضائیه که در این دوره با حضور رئیس و مسئولان قضایی بین مردم و برخورد قاطع با مفاسد و درک صحیح از وضعیت جامعه گامهای بلندی برمیدارند و مردم را نسبت به آینده و برقراری عدالت امیدوار میکنند تشکر کنم و همچنین از مدیر محترم و پرتلاش استان قم که در همین مسیر گام برمیدارند سپاسگزاری نمایم
والسلام علیکم و رحمة الله و برکاته
۱۴۰۴/۸/۸
حسین نوری همدانی