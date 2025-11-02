به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، معاون پرورشی و فرهنگی آموزش و پرورش استان قم با اشاره به اینکه در چهل و سومین دوره مسابقات قرآن و عترت دانش آموزی استان قم بیش از ۲ هزار دانش اموز شرکت کردند گفت: این دوره از مسابقات در ۱۴ رشته با حضور دانش اموزان دختر و پسر برگزار شد که در دو بخش آوایی و پژوهشی با یکدیگر رقابت کردند.

مجید نجفی زاده افزود: رقابت‌ها در رشته‌های حفظ ۱۰ جز، ۲۰ جز و کل قرآن کریم، رشته اذان و در بخش پژوهشی هم در صحیفه سجادیه، نهج البلاغه و تفسیر قرآن کریم، انشا نماز و احکام برگزار شد.

وی افزود: در مسابقات کشوری هم دانش آموزان قمی ۱۳رتبه در بخش پسران و ۱۵ رتبه در بخش دختران کسب کردند.

معاون پرورشی و فرهنگی آموزش و پرورش استان قم در خصوص برگزاری دوره چهل و چهارم گفت: در سال تحصیلی ۱۴۰۴- ۱۴۰۵ مسابقات قرآن و عترت در استان در بخش آموزشگاهی در حال آماده سازی و شکل گیری است و بعد از آن مرحله ناحیه‌ای در بهمن ماه و در اردیبهشت ۱۴۰۵ هم مرحله استانی برگزار خواهد شد و نفرات برتر هم در رقابت‌های قرآنی کشور در مشهد مقدس حضور خواهند یافت.