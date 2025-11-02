به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان، دادستان آبادان گفت: پیرو انتشار فیلم سالمند آزاری در فضای مجازی که منتج به جریحه‌دارشدن احساسات و عواطف عمومی هم‌وطنان شد؛ به لحاظ بیم از آسیب جسمی یا جانی بزه‌دیده دستورات لازم به ضابطین جهت شناسایی بزهکار صادر شد.

روح الله زندی افزود: پس از شناسایی بزهکار که فرزند مددجو است، وی بازداشت و با تامین کیفری مناسب راهی زندان شد.

او ادامه داد: مددجو برای بررسی آثار ضرب و جرح به پزشکی قانونی اعزام تا میزان صدمات وارده مشخص شود، همچنین به لحاظ اینکه مددجو فاقد قدرت تکلم است تیم کارشناسان مددکاری برای بررسی سایر جوانب پرونده به کارگیری شده‌اند.

دادستان آبادان گفت: مقرر شد بزه دیده با قید فوریت در یکی از مراکز دولتی یا خصوصی تحت پوشش بهزیستی نگهداری شود.