مراسم زنگ پدافند غیرعامل و بسیج دانش آموزی، در ششتمد نواخته شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، فرماندار ششتمد در مراسم نواخته شدن زنگ پدافند غیرعامل و بسیج دانش آموزی در این شهرستان گفت: پدافند غیرعامل راهکاری مؤثر برای مقابله با بحران ها و کاهش آسیب ها بدون استفاده از ابزار نظامی است.
فیض آبادی افزود: مرور بحران های پس از انقلاب اسلامی نشان می دهد نقش آگاهی بخشی، آموزش مستمر و همکاری عمومی در عبور موفق از بحران ها مهم است.
وی همچنین از اداره آموزش و پرورش، سپاه، هلال احمر، آتش نشانی، آب و فاضلاب و شبکه بهداشت و درمان که در برگزاری این مراسم مشارکت داشتند، تجلیل کرد.
در پایان این مراسم، از سوی فرماندار به چند نفر از دانش آموزان برگزیده به پاس حضور فعال و همکاری در اجرای برنامه، جوایزی اهدا شد.