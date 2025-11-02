به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، فرماندار ششتمد در مراسم نواخته شدن زنگ پدافند غیرعامل و بسیج دانش آموزی در این شهرستان گفت: پدافند غیرعامل راهکاری مؤثر برای مقابله با بحران‌ ها و کاهش آسیب‌ ها بدون استفاده از ابزار نظامی است.

فیض‌ آبادی افزود: مرور بحران‌ های پس از انقلاب اسلامی نشان می دهد نقش آگاهی‌ بخشی، آموزش مستمر و همکاری عمومی در عبور موفق از بحران‌ ها مهم است.

وی همچنین از اداره آموزش و پرورش، سپاه، هلال‌ احمر، آتش‌ نشانی، آب و فاضلاب و شبکه بهداشت و درمان که در برگزاری این مراسم مشارکت داشتند، تجلیل کرد.

در پایان این مراسم، از سوی فرماندار به چند نفر از دانش‌ آموزان برگزیده به پاس حضور فعال و همکاری در اجرای برنامه، جوایزی اهدا شد.