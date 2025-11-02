پخش زنده
شبکه تهران به مناسبت روز ۱۳ آبان و مبارزه با استکبار جهانی، «شیلات» و «یتیم خانه ایران»، را پخش میکند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، فیلم سینمایی «شیلات» به کارگردانی «رضا میر لوحی»، امشب ساعت ۲۴:۰۰، پخش میشود.
در این فیلم خواهید دید: اقدامهای افشاگرانه خواجه ممد، که فرزندش را در مبارزات با روسای شیلات از دست داده است منجر به خودکشی رییس شیلات میشود. خواجه ممد دزدیهای رییس شیلات را به گوش مردم میرسانده است. رییس جدید در نخستین اقدام خود سعی میکند از خواجه ممد زهر چشم بگیرد و وقتی او را همچنان یاغی میبیند تصمیم میگیرد او را در سردخانه شیلات حبس کند و به قتل برساند. خواجه و نوه اش دردی که تصادفی در سردخانه حبس شده است نجات مییابند و کارگران و صیادان را به اعتصاب و شورش وا میدارند. دردی در درگیری با ماموران کشته میشود و خواجه که وانمود میکند پیرمرد مطیعی شده است به سرپرستی سردخانه منصوب میشود که ...
زنده یادان داود رشیدی، عباس قاجار و حسین شهاب در فیلم سینمایی «شیلات» هنرنمایی کردهاند.
فیلم سینمایی «یتیم خانه ایران» به کارگردانی «ابوالقاسم طالبی»، هم دوشنبه ۱۲ آبان ساعت ۲۴:۰۰، پخش میشود.
در این فیلم خواهیم دید: در آغاز جنگ جهانی اول که تمامی جهان درگیر جنگ ناخواسته و بیرحمانهای بودند، ایران اعلام بیطرفی میکند و از ۱۲۹۵ سه سال کشور دچار کمبود مواد غذایی میشود که به قحطی بزرگ معروف است. در این اثنا شخصی به نام حاج ابوالفضل، یتیمخانهای دایر میکند که بچههای بیسرپرست را در آنجا نگهداری میکنند. او فرزندی دارد به نام محمد جواد که پس از مرگ پدر اداره یتیمخانه را بر عهده میگیرد، پرچمدار مبارزه با نیروهای بیگانه میشود و ...
علیرام نورایی، جعفر دهقان، قطبالدین صادقی، فرخ نعمتی، برایان طرفه و آهو خردمند در فیلم سینمایی «یتیم خانه ایران» ایفای نقش کردهاند.