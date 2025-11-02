به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ فرزین رضازاده گفت: درخواست فوری برای انتقال دو بیمار از اشنویه به ارومیه با بالگرد اورژانس هوایی استان دریافت کردیم که یکی از بیماران نوزاد یک‌روزه‌ای بود که پس از عملیات احیای قلبی ریوی (CPR) نیاز فوری به انتقال جهت ادامه درمان داشت.

رضا زاده افزود: بیمار دوم نیز جوانی ۱۹ساله بود که بر اثر سانحه رانندگی دچار مولتی تروما شده و در وضع بحرانی تحت انتوباسیون قرار داشت.

وی افزود: پس از پرواز ۴۵ دقیقه ای بالگرد ، هر دو بیمار به تیم‌های زمینی تحویل داده و به مراکز درمانی تخصصی منتقل شدند.