به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، مدیر هنرستان حضرت زهرا (س) گفت: با نزدیک شدن به روز دانش آموز نمایشگاهی از آثار هنرجویان رشته نقاشی در قم برپا و از خانم‌ها فاطمه معصومه سحری و نازنین شوندی تقدیر شد.

خانم رقیه علی محمدی ادامه داد: این هنرستان در ۵ رشته گرافیک، فتوگرافیک، نقاشی، معماری و رایانه هنرجو تربیت می‌کند و بیشترین رتبه‌های دو رقمی کنکور و مقام‌های جشنواره‌های استان و کشوری را دانش آموزان این هنرستان از آن خود کردند.