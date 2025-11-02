پخش زنده
جشنواره بومی «کندسو۲» در شهر فاضلآباد، بخش کمالان جلوهای از پیوند فرهنگ، طبیعت و اقتصاد محلی در استان گلستان است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان؛ در این جشنواره که با حضور اقشار مختلف مردم، هنرمندان و تولیدکنندگان بومی برگزار شد، میوه جنگلی و ارزشمند «کندس» بهعنوان نمادی از زیستبوم شمال کشور معرفی شد.
کندس، میوهای خودرو و پرخاصیت است که از دل جنگلهای شمال میروید و در سالهای اخیر به یکی از ظرفیتهای اقتصادی و گردشگری منطقه تبدیل شده است.
برگزاری این جشن، علاوه بر معرفی توانمندیهای طبیعی، گامی در جهت پاسداشت محیطزیست و ترویج فرهنگ حفظ منابع طبیعی در میان مردم بهشمار میرود.
جشنواره کندس در فاضلآباد، تنها فرصتی برای چشیدن طعم یک میوه جنگلی نیست، بلکه یادآور این حقیقت است که طبیعت سرمایه ماندگار ما و نگهداری از آن، حفظ زیبایی و هویت گلستان است.