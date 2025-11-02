به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خراسان رضوی، مدیر پژوهشسرای ابوریحان بیرونی آموزش ‌و پرورش ناحیه ۵ مشهد گفت: با حضور مدیر کل آموزش و پرورش آزمایشگاه سلول های بنیادی شامل اتاق اپراتور، سالن تجهیزات پژوهشی در حوزه کشت سلولی و مهندسی بافت، سلولهای بنیادی پزشکی و زیست فناوری و اتاق تمیز به بهره برداری رسید.

مهری نخعی افزود: این پژوهشسرا در ۱۲ رشته و ۹۰ گرایش علمی در حال فعالیت است، یکی از این رشته ها سلول های بنیادی و پزشکی بازساختی است که در لین رشته این مرکز به عنوان قطب استانی فعالیت دارد

وی گفت: این آزمایشگاه به منظور فراهم ساختن زمینه کار عملی و آزمایشگاهی دانش آموزان علاقمند به این رشته راه اندازی شده است.

نخعی افزود: این آزمایشگاه سلول های بنیادی دانش آموزی در نوع خود سومین آزمایشگاه در کشور است که با استفاده از اعتبارات دولتی آموزش و پرورش و کمک های ستادهای توسعه معاونت علمی ریاست جمهوری بنا شده است.

در حاشیه این افتتاحیه نمایشگاهی از دستاوردهای علمی دانش آموزان ناحیه ۵ در ۱۰ غرفه برپا شد.