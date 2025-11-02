به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای گیلان؛ سرهنگ علیرضا حدادی گفت:در پی وقوع چند فقره سرقت سیم برق هوایی و کابل مخابراتی، کارآگاهان پلیس آگاهی با پیگیری سرنخ‌های به دست آمده موفق به شناسایی و دستگیری یک سارق سابقه دار در شهرستان رشت شدند.

وی با بیان اینکه این سارق ۴۰ ساله تاکنون به ۲۰ فقره سرقت سیم برق و کابل مخابراتی اعتراف کرده است افزود: این سارق حدود ۲ تن سیم برق سرقتی را در انباری مخفی کرده بود.

رئیس پلیس آگاهی گیلان گفت: متهم برای سیر مراحل قانونی به مراجع قضایی معرفی شد.