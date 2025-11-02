به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، به دعوت استانداری اصفهان، نشست مشترکی با حضور محمد نظیفی، مدیرعامل بورس انرژی ایران و مهدی جمالی‌نژاد، استاندار اصفهان در محل استانداری برگزار شد.

این نشست که با مشارکت جمعی از صنعتگران، فعالان اقتصادی و مدیران ارشد استان همراه بود، با هدف بررسی راهکارهای توسعه همکاری‌های مشترک و بهره‌گیری از ظرفیت‌های موجود در حوزه انرژی برگزار شد.

مدیرعامل بورس انرژی ایران در این جلسه با اشاره به جایگاه ممتاز اصفهان در اقتصاد ملی گفت: استان اصفهان در حوزه بازار سرمایه، با در نظر گرفتن فعالیت اشخاص حقیقی، رتبه دوم کشور را در اختیار دارد و در بخش حقوقی و بازار اوراق بهادار نیز رتبه چهارم را به خود اختصاص داده است.

نظیفی با تشریح سهم استان اصفهان در بازارهای مختلف بورس انرژی اظهار کرد: در حوزه هیدروکربوری، حدود ۱۲ درصد از حجم کل معاملات کشور متعلق به اصفهان است و در بازار برق نیز سهم این استان به حدود ۱۴ درصد از کل معاملات می‌رسد. با این حال، در بازار آب و بخش اوراق بهادار بورس انرژی، استان اصفهان سهمی ندارد؛ از همین رو انتظار داریم در آینده شاهد افزایش مشارکت فعالان اقتصادی این استان در این حوزه‌ها باشیم.

مدیرعامل بورس انرژی ایران افزود: بورس انرژی در حوزه‌های فیزیکی شامل بازار برق، هیدروکربوری و آب، زمینه‌های مختلفی برای تامین مالی فراهم کرده است. در حوزه بهینه‌سازی مصرف و مدیریت سمت تقاضا، که امروز یکی از مسائل مهم ناترازی انرژی در کشور است، ابزارهای جدیدی همچون گواهی صرفه‌جویی گاز و برق توسعه یافته و معاملات قابل‌توجهی در این زمینه انجام شده است.

وی همچنین به راه‌اندازی گواهی صرفه‌جویی گازوئیل در بخش حمل‌ونقل اشاره کرد و گفت: این ابزار با هدف افزایش بهره‌وری ناوگان حمل‌ونقل عمومی طراحی شده و از طریق انتشار اوراق سلف، زمینه تامین مالی طرح‌های بهینه‌سازی را فراهم می‌کند. در این زمینه امیدواریم تجربه موفقی با گروه مالی انتخاب صورت بگیرد.

نظیفی افزود: انتظار داریم مجموعه‌های بانکی استان اصفهان نیز در حوزه وثایق و تضامین همکاری مؤثری داشته باشند. همچنین سازوکارهای متنوعی در بورس انرژی ایران مانند صندوق پروژه نیروگاهی و سلف تجدیدپذیر فراهم شده که می‌تواند به توسعه زیرساخت‌های انرژی استان کمک کند.

وی با اشاره به ظرفیت‌های مغفول در بازار آب گفت: امکان کشف قیمت واقعی در تابلوی بورس انرژی ایران وجود دارد و انتظار می‌رود استان اصفهان از این ظرفیت برای توسعه و بهره‌وری در حوزه آب استفاده کند.

در ادامه این نشست، مهدی جمالی‌نژاد استاندار اصفهان با اشاره به چالش ناترازی انرژی در کشور گفت: این موضوع شرایط سختی را برای استان ایجاد کرده است. از این‌رو، حمایت از پروژه‌های انرژی و بهره‌وری را از طریق ابزارهای تأمین مالی بورس انرژی و گواهی صرفه‌جویی پیگیری خواهیم کرد.

وی از اجرای طرح ملی جایگزینی ۴۰۰ هزار چراغ پرمصرف با نمونه‌های کم‌مصرف در اصفهان خبر داد و گفت: اصفهان نخستین استان کشور است که این طرح را به مرحله اجرا رسانده است.

استاندار اصفهان با تاکید بر اهمیت دو مسئله آب و آلودگی هوا در استان افزود: پروژه‌های متعددی در حوزه انرژی خورشیدی در اصفهان در حال اجراست و این استان رتبه نخست کشور را در این حوزه دارد. تأمین مالی این طرح‌ها از طریق بورس انرژی از جمله اهداف اصلی مدیریت استان است.

وی خاطرنشان کرد: شهرداری اصفهان برنامه‌ریزی کرده است تا در آینده بخش عمده‌ای از انرژی موردنیاز خود را از منابع خورشیدی تامین و به سمت تحقق مفهوم «شهر خورشیدی» حرکت کند. همچنین پروژه‌های بهبود بهره‌وری آب در استان آغاز شده که نیازمند حمایت مالی از مسیرهای نوین مانند بورس انرژی است.