\u00a0\u0628\u0647\u00a0\u06af\u0632\u0627\u0631\u0634 \u062e\u0628\u0631\u06af\u0632\u0627\u0631\u06cc \u0635\u062f\u0627 \u0648 \u0633\u06cc\u0645\u0627\u060c \u0645\u0631\u06a9\u0632 \u0627\u0644\u0628\u0631\u0632\u060c \u0631\u0648\u0632 \u0628\u0632\u0631\u06af \u0648 \u062d\u0645\u0627\u0633\u0647\u200c\u0633\u0627\u0632 \u0633\u06cc\u0632\u062f\u0647 \u0622\u0628\u0627\u0646 \u0646\u0642\u0637\u0647 \u0627\u0648\u062c \u0627\u0633\u062a\u06a9\u0628\u0627\u0631\u0633\u062a\u06cc\u0632\u06cc \u0648 \u0641\u0631\u0635\u062a\u06cc \u0628\u0631\u0627\u06cc \u062a\u0628\u06cc\u06cc\u0646 \u0628\u062f\u0639\u0647\u062f\u06cc\u200c\u0647\u0627\u06cc \u0622\u0645\u0631\u06cc\u06a9\u0627 \u0627\u0633\u062a.\n\n