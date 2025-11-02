به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان؛ حیدر آسیابی گفت: اعضای هیئت منصفه ۱۴ نفرند که به مدت دو سال انتخاب می‌شوند و در دادگاه رسیدگی به جرایم سیاسی و مطبوعاتی حضور خواهند داشت.

رئیس کل دادگستری گلستان در مراسم تحلیف اعضای هیئت منصفه مطبوعات استان گفت: این افراد بر اساس قانون با رای اکثریت هیات ۵ نفره شامل رئیس کل دادگستری، نماینده امام جمعه، مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی، مدیر کل سازمان تبلیغات اسلامی و رئیس شورای شهر مرکز استان، از بین گروه‌های مختلف اجتماعی انتخاب شدند.

اعضای هیئت منصفه جدید در مراسم تحلیف سوگند یاد کردند بدون در نظر گرفتن گرایش‌های شخصی و گروهی و بارعایت صداقت، تقوا و امانت‌داری در راه احقاق حق و ابطال باطل انجام وظیفه کنند.

حسن‌علی مومنی (روحانی)، محمد حاجیلری (استاد دانشگاه)، سیامک دربیکی (مهندس)، سیدمحمد حسینی (پزشک)، ایرج رمضانی (کارمند اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی)، هادی علمدار (خبرنگار)، علی طالع زاری (وکیل)، پوران‌دخت ملاحی (معلم)، محمد ذاکرزاده (اصناف)، محسن نادران (کارمند)، محمدمهدی خالقی (کارمند)، علی‌قلی ایمانی (کشاورز)، اله‌قلی نظری (هنرمند)، ولی الله شهابی (بسیجی) اعضای هیئت منصفه مطبوعات استان هستند که امروز ابلاغ خود را از رئیس کل دادگستری گلستان دریافت کردند.