مازندران، از فردا میزبان مسابقات وزنه‌برداری سیزم (نظامیان جهان)

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ مسابقات وزنه‌برداری سیزم (نظامیان جهان) با حضور ۸ کشور از فردا در بابلسر آغاز می‌شود.

رئیس اداره کل ورزش و آمادگی جسمانی نیرو‌های مسلح گفت: مسابقات وزنه‌برداری سیزم (نظامیان جهان) با حضور ۸ کشور از سه قاره آسیا، اروپا و آفریقا؛ عصر فردا دوشنبه ۱۲ آبان ۱۴۰۴ در سالن شهیدان نوبخت بابلسر آغاز می‌شود.

امیر جمشید فولادی افزود: ایران؛ روسیه؛ کره شمالی؛ ازبکستان؛ ارمنستان؛ قزاقستان؛ سریلانکا و نیجریه کشور‌های حاضر در این رقابت‌ها هستند.

به گفته وی این رقابت‌ها به مدت ۳ روز در بابلسر برگزار می‌شود.