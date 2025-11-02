پخش زنده
مسابقات وزنهبرداری سیزم (نظامیان جهان) با حضور ۸ کشور از فردا در بابلسر آغاز میشود.
رئیس اداره کل ورزش و آمادگی جسمانی نیروهای مسلح گفت: مسابقات وزنهبرداری سیزم (نظامیان جهان) با حضور ۸ کشور از سه قاره آسیا، اروپا و آفریقا؛ عصر فردا دوشنبه ۱۲ آبان ۱۴۰۴ در سالن شهیدان نوبخت بابلسر آغاز میشود.
امیر جمشید فولادی افزود: ایران؛ روسیه؛ کره شمالی؛ ازبکستان؛ ارمنستان؛ قزاقستان؛ سریلانکا و نیجریه کشورهای حاضر در این رقابتها هستند.
به گفته وی این رقابتها به مدت ۳ روز در بابلسر برگزار میشود.