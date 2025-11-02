پخش زنده

در نشستی نقش استاندارد در افزایش درآمدهای گمرکی، توسعه واحدهای تولیدی و کاهش نرخ بیکاری در آذربایجان غربی بررسی شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ سرپرست هماهنگی امور اقتصادی استانداری آذربایجان غربی جلسه شورای استاندارد استان با اشاره به نقش بنیادین استاندارد در رشد اقتصادی و صنعتی استان گفت: استاندارد، کلید حضور موفق در بازارهای جهانی و ارتقای کیفیت محصولات داخلی است و تولید مطابق با استانداردهای روز، رمز اعتماد مصرفکنندگان و زمینهساز افزایش صادرات استان به کشورهای همسایه خواهد بود.
دهقان همچنین به رشد شاخصهای اقتصادی استان از جمله افزایش درآمدهای گمرکی، توسعه واحدهای تولیدی و کاهش نرخ بیکاری اشاره کرد و افزود: نقش نظارتهای استاندارد در این روند، نقشی کلیدی و اثرگذار بوده است و باید این رویه ادامه دار باشد.
در ادامه این جلسه ابراهیم فخری مدیر کل استاندارد استان نیز حرکت از استانداردهای اجباری به سمت مقررات فنی هوشمند و نوآورانه را از الزامات توسعه اقتصادی و امن استان دانست و گفت: استاندارد، نشانه هویت، اعتبار و شایستگی کالا و خدمات ایرانی است.