به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز مهاباد، در پی کاهش ۱۳ میلیون مترمکعبی حجم آب پشت سد مهاباد نسبت به مدت مشابه سال گذشته و بروز مشکلات در برداشت آب خام، طرحی برای تغییر تراز برداشت آب و استفاده از تجهیزات نوین در دستور کار قرار گرفته است.

این طرح با اعتبار ۸۵ میلیارد ریال اجرا می‌شود و بر اساس برنامه‌ریزی انجام‌شده، روزانه ۷۵۰ لیتر آب در ثانیه از تراز پایین‌تر سد برداشت و به تصفیه‌خانه شهر مهاباد منتقل خواهد شد.

احمدرضا عبداللهی، نماینده مجری طرح، گفت: این پروژه شامل ساخت سکو و ایستگاه پمپاژ موقت است که امکان برداشت آب از سطوح پایین‌تر دریاچه را فراهم می‌کند. ظرفیت برداشت ۷۵۰ لیتر در ثانیه پیش‌بینی شده و تلاش داریم ظرف ۲۰ تا ۲۵ روز آینده عملیات اجرایی به پایان برسد.

به گفته وی، خرید تجهیزات و انتخاب پیمانکار انجام شده و هم‌اکنون عملیات ساخت سکو‌های بتنی، نصب لوله‌ها و استقرار پمپ‌ها در حال اجراست.

محمدصادق امیرعشایری، فرماندار ویژه مهاباد نیز با اشاره به اهمیت این پروژه گفت:عملیات ساخت سکو‌های شناور از دو روز پیش آغاز شده و هدف‌گذاری ما پایان اجرای طرح تا پایان ماه جاری است. این طرح ماندگار خواهد بود و در صورت کاهش تراز آب، از سامانه شناور برای تأمین آب شرب استفاده می‌شود.

وی افزود:برای پایداری خدمات در زمان قطعی برق نیز، دیزل‌ژنراتور‌های مورد نیاز خریداری و برق مورد نیاز تأسیسات تأمین شده است.

به گفته کارشناسان، اجرای این طرح ضمن افزایش پایداری تأمین آب شرب شهر مهاباد، از بروز بحران‌های احتمالی ناشی از افت تراز آب سد نیز جلوگیری خواهد کرد.