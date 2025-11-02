پخش زنده
تکواندو کار کار کردستانی در هفته نخست بیستمین دوره رقابتهای لیگ دسته یک تکواندو بانوان «جام کوثر به مدال نقره دست یافت.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کردستان، در این رقابتها و در وزن منفی ۴۶ کیلوگرم «شپول احمدی» از تیم «دختران کردستان» توانست با نمایشی عالی صاحب عنوان نایب قهرمانی و نشان نقره شود.
در بخش تیمی نیز تیم تکواندوی دختران کردستان، با کسب۴۷ امتیاز جایگاه پنجمی لیگ را تصاحب کرد.
هفته نخست بیستمین دوره رقابتهای لیگ دسته یک تکواندو بانوان جام کوثر به میزبانی خانه تکواندو تهران برگزار شد.