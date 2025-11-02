پخش زنده
امروز: -
در آستانه فرارسیدن سیزدهم آبان، روز ملی مبارزه با استکبار جهانی، زنگ نمادین استکبارستیزی در مدرسه شاهد نواخته شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز مهاباد، همزمان با گرامیداشت روز سیزدهم آبان، زنگ استکبارستیزی در مدرسه شاهد نواخته شد و دانشآموزان این مدرسه با اجرای سرودهای انقلابی و قرائت انشاهایی با موضوع «ایستادگی در برابر زیادهخواهی و ظلم»، بر روحیه مقاومت و دفاع از حق تأکید کردند.
دانشآموزان در انشاهای خود، مقابله با استکبار را نشانه آگاهی، بیداری و پایبندی به آرمانهای انقلاب دانستند و بر لزوم ادامه این مسیر در نسلهای آینده تأکید کردند.
آنها همچنین اعلام کردند که برای حضور در راهپیمایی سیزدهم آبان، انگیزههایی، چون دفاع از استقلال کشور، حمایت از مظلومان و حفظ عزت ملی دارند.
در پایان، دانشآموزان با سردادن شعارهایی علیه استکبار جهانی، بار دیگر بر وحدت و همبستگی خود در برابر ظلم و ستم تأکید کردند.