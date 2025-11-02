نقش آفرینی دانش‌آموزان در مبارزه با استکبار، نقطه عطفی تعیین‌کننده در تاریخ پیروزی انقلاب اسلامی به شمار می‌رود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، شهدای دانش‌آموز ۱۳ آبان سال ۱۳۵۷، با خون پاک خود محوطه دانشگاه تهران را رنگین کردند و چهره واقعی استکبار جهانی را برای همگان عیان ساختند.

بر پایه این گزارش، امروز نیز چهره زشت استکبار برای ملت‌های جهان بیش از هر زمان دیگری آشکار شده است و دانش‌آموزان ایرانی، این بار با آگاهی و بصیرتی والا، همچنان در صف اول مبارزه با ظلم و استکبار ایستاده‌اند.