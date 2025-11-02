پخش زنده
استاندار زنجان با تأکید بر لزوم مشارکت حداکثری مردم در انتخابات پیش رو، همزمان خواستار ساماندهی و استفاده بهینه از تمام داراییهای مازاد دستگاههای اجرایی استان شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛ محسن صادقی، در جلسه شورای اداری استان با اشاره به اهمیت انتخابات پیش رو بعد از جنگ دوزاره روز دشمن در کشور، بر ضرورت حضور پرشور مردم بهویژه جوانان در انتخابات پیشرو تأکید کرد و از مدیران استان خواست با تشویق و ترغیب اقشار مختلف، زمینهساز مشارکت حداکثری در این امر مهم ملی باشند.
وی با بیان اینکه دشمنان انقلاب اسلامی تلاش دارند با ایجاد یأس و ناامیدی، مشارکت مردم را کاهش دهند، افزود: قدرت اصلی نظام جمهوری اسلامی، حضور آگاهانه مردم در صحنه است و این ملت همواره با انتخاب خود مسیر کشور را تعیین کرده است.
صادقی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اهمیت مولدسازی داراییهای مازاد دستگاههای اجرایی گفت: «مولدسازی، راهکاری مؤثر برای تأمین مالی طرحهای نیمهتمام استان است و باید از این ظرفیت به بهترین شکل بهرهبرداری شود.
استاندار زنجان همچنین بر لزوم برگزاری مستمر جلسات کارگروه مولدسازی تأکید کرد و گفت: این جلسات باید بهصورت هفتگی و با حضور مدیران اجرایی برگزار شود تا دستگاههایی که بیشترین اموال مازاد را دارند، سریعتر مشکلات خود را برطرف کرده و پروژههای نیمهتمام به صفر برسد.
وی در ادامه از آغاز اجرای برنامه اصلاح نظام اداری دولت چهاردهم در زنجان خبر داد و اظهار داشت: این طرح با هدف شفافیت، ارتقای بهرهوری و توسعه خدمات الکترونیک در دستگاههای اجرایی دنبال میشود.
صادقی همچنین از تقاضای گسترده سرمایهگذاری در احداث نیروگاههای خورشیدی در استان خبر داد و گفت: تاکنون برای احداث نیروگاههایی با ظرفیت تولید دو هزار مگاوات برق در زنجان درخواست سرمایهگذاری ثبت شده است که ۵۰ درصد آن مربوط به سرمایهگذاران خارجی و ۵۰ درصد داخلی است؛ رقمی که زنجان را در میان استانهای کشور پیشتاز کرده است.