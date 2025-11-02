به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ مراسم گرامیداشت روز ملی انار در عمارت حاکم ساوه برگزار شد.

فرماندار ساوه گفت: چهارمین جشنواره‌ی ملی انار ساوه با هدف کمک به اقتصاد باغداران، حمایت از اقشار ضعیف توسط باغداران و رسیدگی به مشکلات انارکاران برگزار خواهد شد.

سیدمهدی حسینی افزود: دبیرخانه‌ی دایمی جشنواره‌ی انار ساوه همزمان با روز انار ایجاد تا شاهد تصمیمات این دبیرخانه در پیشبرد برنامه‌های باشیم.

در این مراسم از پوستر چهارمین جشنواره‌ی ملی انار ساوه رونمایی شد.

چهارمین جشنواره ملی انار ساوه از ۶ تا ۱۶ آذر ۱۴۰۴ در محوطه تاریخی مسجد جامع برگزار خواهد شد.