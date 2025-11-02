به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان؛ مدیرکل دامپزشکی گلستان با بیان اینکه موردی از بیماری تب برفکی در دام‌های گلستان مشاهده نشده به دامداران توصیه کرد: نکات بهداشتی را در دامداری‌ها رعایت کنند و واکسینایسون دام‌ها را به موقع انجام دهند.

معاونان پرورشی و تربیت بدنی مدارس گلستان در نشستی در رامیان بر لزوم هم‌افزایی و همکاری بیشتر برای ارتقای برنامه‌های تربیتی دانش‌آموزان تاکید کردند.

علی سعیدی مدیرکل فرهنگی، هنری، اردو‌ها و فضا‌های پرورشی وزارت آموزش و پرورش گفت: باید جریان تربیتی را بعنوان یک جریان سرآمد و موثر در نظام تعلیم و تربیت معرفی کنیم.

مدیرکل غله و خدمات بازرگانی گلستان در رزمایش پدافند غیر عامل در کارخانه آرد گنبدکاووس گفت: از ۳۲ کارخانه آرد استان، ۴ کارخانه به دیزل ژنراتور مجهز هستند و در شرایط ناترازی انرژی بصورت ۲۴ ساعته توانایی تولید آرد را دارند. دوبل

دوره بازآموزی مربیان و سگ‌های تجسس جمعیت هلال احمر با حضور مربیانی از استان‌های تهران، مازندران، سمنان و گلستان درگرگان در حال برگزاریست.

فرماندار علی آباد کتول در جلسه بررسی ظرفیت‌های ارتباطات، گردشگری و اقتصادی علی آباد کتول گفت: بزرگترین حوزه اقتصادی این شهرستان بخش کشاورزی و گردشگری است و روابط عمومی‌ها می‌توانند با اطلاع رسانی مناسب به جذب گردشگر داخلی و خارجی کمک کنند.

بازگشایی خیابان قیام گالیکش پس از سال‌ها انتظار

ابراهیم فرامرزی شهردار گالیکش گفت: این خیابان با انجام توافق و پرداخت خسارت به صاحب خانه‌ای که دیوار حیاط و انباری او در مسیر راه قرار داشت بازگشایی شد.