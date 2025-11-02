پخش زنده
چند خبر کوتاه از نقاط مختلف استان گلستان را در این بسته خبری دنبال کنید.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان؛ مدیرکل دامپزشکی گلستان با بیان اینکه موردی از بیماری تب برفکی در دامهای گلستان مشاهده نشده به دامداران توصیه کرد: نکات بهداشتی را در دامداریها رعایت کنند و واکسینایسون دامها را به موقع انجام دهند.
معاونان پرورشی و تربیت بدنی مدارس گلستان در نشستی در رامیان بر لزوم همافزایی و همکاری بیشتر برای ارتقای برنامههای تربیتی دانشآموزان تاکید کردند.
علی سعیدی مدیرکل فرهنگی، هنری، اردوها و فضاهای پرورشی وزارت آموزش و پرورش گفت: باید جریان تربیتی را بعنوان یک جریان سرآمد و موثر در نظام تعلیم و تربیت معرفی کنیم.
مدیرکل غله و خدمات بازرگانی گلستان در رزمایش پدافند غیر عامل در کارخانه آرد گنبدکاووس گفت: از ۳۲ کارخانه آرد استان، ۴ کارخانه به دیزل ژنراتور مجهز هستند و در شرایط ناترازی انرژی بصورت ۲۴ ساعته توانایی تولید آرد را دارند. دوبل
دوره بازآموزی مربیان و سگهای تجسس جمعیت هلال احمر با حضور مربیانی از استانهای تهران، مازندران، سمنان و گلستان درگرگان در حال برگزاریست.
فرماندار علی آباد کتول در جلسه بررسی ظرفیتهای ارتباطات، گردشگری و اقتصادی علی آباد کتول گفت: بزرگترین حوزه اقتصادی این شهرستان بخش کشاورزی و گردشگری است و روابط عمومیها میتوانند با اطلاع رسانی مناسب به جذب گردشگر داخلی و خارجی کمک کنند.
بازگشایی خیابان قیام گالیکش پس از سالها انتظار
ابراهیم فرامرزی شهردار گالیکش گفت: این خیابان با انجام توافق و پرداخت خسارت به صاحب خانهای که دیوار حیاط و انباری او در مسیر راه قرار داشت بازگشایی شد.