به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، معاون امنیتی و انتظامی استانداری خوزستان در آیین نواختن زنگ پدافند غیرعامل در اهواز با تأکید بر نقش آموزش و پرورش در تقویت مصون‌سازی ملی گفت: انقلاب شکوهمند اسلامی ایران که ۴۶ بهار از عمر بابرکت آن می‌گذرد، از آغاز تا امروز در معرض تهدیدات ریز و درشت دشمنان قرار داشته است. آنان با موجودیت، استقلال و عزت ملت ایران مخالف‌اند و از اینکه این ملت مسیر عزتمندی و سخن گفتن برابر در جهان را در پیش گرفته، خشمگین‌اند.

وی با اشاره به نقش بنیادی آموزش و پرورش در پاسداری از ارزش‌های انقلاب افزود: بن‌مایه دفاعی و معنویت‌ساز انقلاب اسلامی در خانواده بزرگ آموزش و پرورش شکل گرفته است. معلمان ما به دانش‌آموزان درس ایثار و فداکاری آموختند و امروز نیز ریشه و اساس پدافند غیرعامل باید در همین نهاد علمی و تربیتی استوار شود.

مدیر کل آموزش و پرورش خوزستان در این مراسم نیز با تاکید بر ضرورت توجه به ابعاد چندساحتی مفهوم پدافند در نظام تعلیم و تربیت گفت: پدافند غیرعامل تنها به زیرساخت‌های فیزیکی محدود نمی‌شود؛ بلکه مجموعه اقداماتی است که برای کاهش آسیب‌ها در حوزه‌های ذهنی، شناختی، رسانه‌ای و سایبری باید انجام شود.

ناصر علی فر افزود: امروز بیش از هر زمان دیگری به پدافند غیرعامل شناختی نیاز داریم تا جامعه و نسل جوان را از لحاظ فکری و روانی در برابر هجمه‌های نرم آماده کنیم.