با هدف آمادگی دستگاه‌های خدمات رسان در مقابله با حوادث غیرمترقبه و تهدیدات احتمالی، مانور پدافند غیرعامل در صدا و سیمای مهاباد برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز مهاباد، دبیر ستاد بحران مهاباد گفت: در آخرین روز از هفته پدافند غیرعامل امروز رزمایشی با هدف آمادگی در مقابل حوادث مختلف و کاهش خسارت‌ها و واکنش به موقع در مقابل انواع تهدیدات در صدا و سیمای مرکز مهاباد برگزار شد.

آزاد عبدالله پوری افزود: سنجش رزمایش به خوبی صورت گرفت چراکه دستگاه‌های مختلف به موقع به محل رسیدند و واکنش مورد نظر را هم در سریعترین زمان ممکن داشتند این رزمایش در چند حوزه آمادگی دستگاه‌های خدمات رسان را مورد سنجش قرار داد.