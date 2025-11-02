پخش زنده
شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان با صدور اطلاعیهای از مردم، بهویژه دانشآموزان و دانشجویان، برای حضور گسترده و دشمنشکن در راهپیمایی یومالله ۱۳ آبان دعوت کرد.
ایلام : مقابل سازمان جهاد کشاورزی استان ، خیابان آیت الله حیدری ، میدان کشوری ، بلوار آزادی، چهارراه مادر، مصلی بزرگ امام خمینی (ره) / ساعت : ۹ صبح
آبدانان : مقابل مسجد جامع ، میدان ولیعصر ( عج) ، خیابان مطهری شمالی ، خیابان امام (ره) ، میدان امام (ره) / ساعت : ۹ صبح
ایوان : مقابل سپاه به طرف میدان حضرت امام (ره) / ساعت : ۱۰ صبح
بدره : خیابان شهید مطهری ، میدان شهدا ، بلوار امام ( ره) ،مسجد جامع / ساعت : ۱۰ صبح
دره شهر : میدان بسیج ، خیابان شهید سلیمانی ، خیابان امام حسین (ع) ، پارک شهرداری / ساعت : ۹:۳۰ صبح
دهلران : میدان امام (ره) جنب فرمانداری بطرف میدان بسیج / ساعت : ۹ صبح
سیروان : مقابل فرمانداری ، خیابان ولیعصر (عج) ، میدان امام خمینی (ره) / ساعت : ۱۰ صبح
چرداول : سهراهی عاشورا (دریاچه) به طرف میدان معلم / ساعت : ۱۰ صبح
چوار : مقابل دبیرستان حضرت فاطمه زهرا (س) ، بلوار شهید هزاوه ، مسجد جامع/ ساعت : ۹ صبح
ملکشاهی : مقابل دفتر امام جمعه ، بلوار امام (ره) به طرف میدان شهید بهشتی / ساعت : ۹:۳۰ صبح
مهران : مقابل مسجد قمر بنی هاشم (ع) ، بلوار امامزاده سید حسن (ع) ، میدان امام خمینی ( ره) ، میدان شهید حاج قاسم سلیمانی / ساعت : ۹:۳۰ صبح
هلیلان : از مقابل اداره کمیته امداد بهطرف میدان امام خمینی (ره) / ساعت : ۹:۳۰ صبح