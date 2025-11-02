به گزارش؛ شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان با صدور اطلاعیه‌ای به‌مناسبت فرارسیدن روز ملی مبارزه با استکبار جهانی، از آحاد مردم همیشه در صحنه، به‌ویژه دانش‌آموزان، دانشجویان و فرهنگیان دعوت کرد تا با حضور پرشور و دشمن‌شکن خود در راهپیمایی یوم‌الله ۱۳ آبان، بار دیگر پایبندی به آرمان‌های انقلاب اسلامی، امام راحل (ره) و مقام معظم رهبری را به نمایش بگذارند.

در این اطلاعیه آمده است: راهپیمایی یوم‌الله ۱۳ آبان هم‌زمان با سراسر کشور، در مناطق مختلف استان برگزار خواهد شد.

حضور گسترده و آگاهانه مردم در این مراسم، بار دیگر پیام ایستادگی ملت ایران در برابر زیاده‌خواهی‌های استکبار جهانی را به گوش جهانیان خواهد رساند.

مسیر‌های برگزاری این راهپیمایی در شهرستان‌ها و بخش‌های مختلف استان به شرح زیر اعلام شده است:

ایلام : مقابل سازمان جهاد کشاورزی استان ، خیابان آیت الله حیدری ، میدان کشوری ، بلوار آزادی، چهارراه مادر، مصلی بزرگ امام خمینی (ره) / ساعت : ۹ صبح

آبدانان : مقابل مسجد جامع ، میدان ولیعصر ( عج) ، خیابان مطهری شمالی ، خیابان امام (ره) ، میدان امام (ره) / ساعت : ۹ صبح

ایوان : مقابل سپاه به طرف میدان حضرت امام (ره) / ساعت : ۱۰ صبح

بدره : خیابان شهید مطهری ، میدان شهدا ، بلوار امام ( ره) ،مسجد جامع / ساعت : ۱۰ صبح

دره شهر : میدان بسیج ، خیابان شهید سلیمانی ، خیابان امام حسین (ع) ، پارک شهرداری / ساعت : ۹:۳۰ صبح

دهلران : میدان امام (ره) جنب فرمانداری بطرف میدان بسیج / ساعت : ۹ صبح

سیروان : مقابل فرمانداری ، خیابان ولیعصر (عج) ، میدان امام خمینی (ره) / ساعت : ۱۰ صبح

چرداول : سه‌راهی عاشورا (دریاچه) به طرف میدان معلم / ساعت : ۱۰ صبح

چوار : مقابل دبیرستان حضرت فاطمه زهرا (س) ، بلوار شهید هزاوه ، مسجد جامع/ ساعت : ۹ صبح

ملکشاهی : مقابل دفتر امام جمعه ، بلوار امام (ره) به طرف میدان شهید بهشتی / ساعت : ۹:۳۰ صبح

مهران : مقابل مسجد قمر بنی هاشم (ع) ، بلوار امامزاده سید حسن (ع) ، میدان امام خمینی ( ره) ، میدان شهید حاج قاسم سلیمانی / ساعت : ۹:۳۰ صبح

هلیلان : از مقابل اداره کمیته امداد به‌طرف میدان امام خمینی (ره) / ساعت : ۹:۳۰ صبح