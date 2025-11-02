به گزارش تحریریه صنعت خبرگزاری صدا و سیما؛ آقای محمد علی حاجی زاده افزود: در تیرماه امسال ۷۶ هزار و ۵۴۲ دستگاه انواع خودرو‌های سواری، وانت، ون، مینی‌بوس، میدل‌باس، اتوبوس، کامیونت، کامیون و کشنده، تولید شده است و در مرداد ماه این آمار به ۸۴ هزار و ۱۱۵ دستگاه (۹.۹ درصد) افزایش یافته است. این روند افزایش تولید در شهریور ماه ۱۴۰۴ ادامه یافت و به ۱۱۰ هزار و ۹۵۰ دستگاه (حدود ۳۲ درصد افزایش در مقایسه با ماه مرداد؛ حدود ۴۵ درصد افزایش در مقایسه با تیرماه) رسید.

وی گفت: اگر بخواهیم آمار تولید انواع خودرو در شهریور ماه ۱۴۰۴ (۱۱۰ هزار و ۹۵۰ دستگاه) با مدت مشابه در سال ۱۴۰۳ (۹۶ هزار و ۵۵۷ دستگاه انواع خودرو) را نیز با هم مقایسه کنیم شاهد افزایش حدود ۱۵ درصدی خواهیم بود.



کاهش ۳۸ درصدی معوقات دو خودروساز

وی همچنین به موضوع تعهدات خودروسازان و معوقات موجود در این زمینه اشاره کرد و افزود: یکی از مهمترین اقدامات، تمرکز بر کاهش صف تحویل و معوقات مشتریان است. تعهدات کل دو خودروساز بزرگ کشور با تلاش‌های وزارت صمت شامل نظارت، حمایت و پیگیری‌های به عمل آمده، روندی کاهشی (به طور متوسط ۳۸ درصد) داشت. همچنین، تعهدات معوقه یکی از شرکت‌های مهم خودروسازی حتی به رقم قابل توجه ۷۶ درصد کاهش رسید که امیدواریم این روند کاهشی را همه شرکت‌های خودروسازی آغاز کنند و ادامه یابد. به هر حال کاهش تعهدات معوقه حاکی از بهبود تدریجی در فرآیند تولید و توزیع است.

حاجی زاده تأکید کرد: این روند مثبت، نتیجه تلاش در صنعت خودرو و پیگیری‌های مستمر وزارت صمت است و ما مصمم هستیم تا با ادامه این روند، شاهد توزیع هرچه روان‌تر خودرو‌ها در بازار و کاهش دوره انتظار مشتریان باشیم. دلیل اصلی این تراکم تعهدات مربوط به پیش فروش بیش از ظرفیت خودروسازان در گذشته بود. تلاش وزارت صمت، تنظیم گری در این حوزه است و طبق ابلاغ به خودروسازان اعلام شد تا پایان سال تعهدات معوق حل و فصل شود.

سرپرست دفتر خودروی وزارت صمت تاکید کرد: باوجود کاهش تامین ارز مورد نیاز صنعت خودرو، جنگ دوازده روزه و شرایط حاکم بر اقتصاد و بازار کشور و ناترازی برق صنایع در نیمه نخست امسال، شاهد افزایش تولید خودرو هستیم.