پخش زنده
امروز: -
نخستین مجتمع خدماتی و پارکینگ خودروهای سنگین بافق با ظرفیت ۲۵۰ خودرو و سرمایهگذاری بخش خصوصی به بهرهبرداری رسید.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، فرماندار بافق احداث این مجموعه را گامی مؤثر در مسیر توسعه خدمات حملونقل عنوان کرد و گفت: این مجموعه با توجه به تقاضای رانندگان و شهروندان بافقی و همچنین ارتقای خدماترسانی به رانندگان وسایل نقلیه سنگین راه اندازی شده است.
رضا فلاح افزود: این مجموعه که در مجاورت دانشگاه آزاد اسلامی واحد بافق و با سرمایهگذاری ۶۰ میلیارد ریالی توسط بخش خصوصی و در زمینی به وسعت ۵۵ هزار مترمربع راهاندازی شده است.
وی ادامه داد: در فاز نخست این طرح، پارکینگی با ظرفیت بیش از ۲۵۰ دستگاه خودروی سنگین، خوابگاه ویژه رانندگان برای اقامت کوتاهمدت، بوفه و سایر خدمات رفاهی در نظر گرفته شده است تا رانندگان بتوانند ضمن استراحت، از امکانات رفاهی متنوع بهرهمند شوند.
فرماندار بافق تأکید کرد: تکمیل فازهای بعدی این طرح در دستور کار قرار دارد و با بهرهبرداری کامل آن، بافق به یکی از قطبهای خدماترسانی جادهای استان یزد تبدیل خواهد شد.