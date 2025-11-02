نخستین مجتمع خدماتی و پارکینگ خودرو‌های سنگین بافق با ظرفیت ۲۵۰ خودرو و سرمایه‌گذاری بخش خصوصی به بهره‌برداری رسید.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، فرماندار بافق احداث این مجموعه را گامی مؤثر در مسیر توسعه خدمات حمل‌ونقل عنوان کرد و گفت: این مجموعه با توجه به تقاضای رانندگان و شهروندان بافقی و همچنین ارتقای خدمات‌رسانی به رانندگان وسایل نقلیه سنگین راه اندازی شده است.

رضا فلاح افزود: این مجموعه که در مجاورت دانشگاه آزاد اسلامی واحد بافق و با سرمایه‌گذاری ۶۰ میلیارد ریالی توسط بخش خصوصی و در زمینی به وسعت ۵۵ هزار مترمربع راه‌اندازی شده است.

وی ادامه داد: در فاز نخست این طرح، پارکینگی با ظرفیت بیش از ۲۵۰ دستگاه خودروی سنگین، خوابگاه ویژه رانندگان برای اقامت کوتاه‌مدت، بوفه و سایر خدمات رفاهی در نظر گرفته شده است تا رانندگان بتوانند ضمن استراحت، از امکانات رفاهی متنوع بهره‌مند شوند.

فرماندار بافق تأکید کرد: تکمیل فاز‌های بعدی این طرح در دستور کار قرار دارد و با بهره‌برداری کامل آن، بافق به یکی از قطب‌های خدمات‌رسانی جاده‌ای استان یزد تبدیل خواهد شد.