مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی آذربایجان غربی با اهدای لوح تقدیر از تلاشها و زحمات مدیرکل صداوسیمای آذربایجان غربی در تحقق اهداف فرهنگی در استان تجلیل کرد
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ علیرضا نوروزی، مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان آذربایجان غربی با بیان اینکه رشد و توسعه پایدار در هر منطقه بدون توجه به ارزشهای فرهنگی و کوشش افراد دغدغهمند میسر نیست؛ از تلاشها و پیگیریهای ناصر حجازیفر، مدیرکل صداوسیمای آذربایجان غربی در خصوص پرداخت به مباحث فرهنگی و ارتقای فرهنگ عمومی تقدیر کرد.
در بخشی از این پیام چنین آمده است:بدینوسیله مراتب سپاس و قدردانی خود را از تلاشها و زحمت ارزشمند جنابعالی در زمینه پیشبرد شورای فرهنگ عمومی استان اعلام میدارم و از درگاه خداوند تبارکوتعالی، دوام توفیق و سربلندی جنابعالی را خواستارم.