مدیر عامل بنیاد فرهنگی البرز گفت: بیشترین مشارکت در بین رشتهها در جایزه البرز مربوط به رشته تجربی با ۳۳ درصد است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ حیدر ارشدی در نشست خبری همایش ملی دانشآموزی شصتوسومین سال جایزه البرز، نوبل ایرانی (آیین جایزه البرز ۱۴۰۴) گفت: فراخوان ثبتنام جایزه البرز در تابستان امسال از طرف بنیاد فرهنگی البرز منتشر و سپس بخشنامه مربوطه با امضای معاون متوسطه وزارت آموزش و پرورش به همه ادارههای کل سراسر کشور ابلاغ شد. دانشآموزان واجد شرایط در شهریور، در یکماه فرصت ثبتنام داشتند تا از طریق سامانه alborzprize.ir مدارک خود را بارگذاری کنند.
وی گفت: در این بازه زمانی ۲۹۱ دانشآموز از سراسر کشور ثبتنام کردند که ۱۸۶ نفر در مقطع متوسطه اول و ۱۰۵ نفر در مقطع متوسطه دوم بودند. زمان ثبتنام تمدید نمیشود و شرط ورود به رقابت نیز داشتن معدل بالای ۱۹ در پایههای مربوطه است.
مدیر بنیاد فرهنگی البرز درباره آمار شرکتکنندگان به تفکیک جنسیتی افزود: ۶۶ درصد شرکتکنندگان را دانشآموزان دختر تشکیل میدهند. در دوره متوسطه دوم، این میزان به ۷۳ درصد میرسد. در رشته فنی و حرفهای و کاردانش ۹۱ درصد شرکتکنندگان دختر هستند و در رشته انسانی نیز ۸۰ درصد را دختران تشکیل میدهند. در رشته ریاضی، نسبت دختران به پسران ۵۳ درصد است که نشان میدهد نیاز به تشویق بیشتر پسران به حضور در رشتههای مهارتی وجود دارد.
ارشدی گفت: بیشترین مشارکت در بین رشتهها مربوط به رشته تجربی با ۳۳ درصد است. رشته فنی و حرفهای و کاردانش با ۲۶ درصد و رشتههای انسانی و ریاضی هر کدام با حدود ۲۰ درصد در رتبههای بعدی قرار دارند.
وی افزود: مشارکت دانشآموزان از همه استانهای کشور قابلتوجه بوده است. تهران با بیش از ۲۷۰ شرکتکننده حدود ۱۸ درصد کل شرکتکنندگان در صدر قرار دارد. پس از آن استانهای اصفهان، خراسان رضوی، فارس و البرز بیشترین مشارکت را داشتهاند. همچنین استانهای خراسان جنوبی، قم و یزد نسبت به جمعیت دانشآموزی خود عملکرد بالاتری نسبت به میانگین ملی داشتهاند.
مدیر بنیاد فرهنگی البرز گفت: استانهای کهگیلویهوبویراحمد، ایلام، کرمانشاه و سیستانوبلوچستان کمترین میزان مشارکت را داشتند که نشاندهنده نیاز به برنامهریزی برای افزایش اطلاعرسانی در مناطق کمتر برخوردار است.
وی درباره جزئیات مراسم نهایی گفت: مراسم پایانی جایزه البرز پنجشنبه ۱۵ آبان، ساعت ۹ صبح در هتل ارم تهران برگزار خواهد شد. پخش زنده این مراسم از رسانه ملی و شبکه شاد برنامهریزی شده است. مهمانان این مراسم شامل رئیس سازمان اوقاف، وزیر آموزش و پرورش و وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی خواهند بود.
ارشدی گفت: از سهمیه ۶۳ نفره تعیینشده برای امسال، ۲۱ نفر در مقطع متوسطه اول و ۳۱ نفر در مقطع متوسطه دوم موفق به کسب امتیاز لازم شدند. در مجموع ۲۳ نفر از برگزیدگان پسر و ۲۹ نفر دختر هستند. مبلغ جایزه برای دانشآموزان پایه نهم ۵۵ میلیون تومان و برای پایه دوازدهم ۷۵ میلیون تومان تعیین شده است.
وی تأکید کرد: هدف بنیاد فرهنگی البرز صرفاً تقدیر از برگزیدگان نیست، بلکه ایجاد بستری برای تعامل میان نخبگان، سیاستگذاران و فعالان علمی کشور است. بنیاد خود را مسئول ترویج فرهنگ وقف علمی میداند و بر الگوگیری از سنت حسنه بنیانگذار فقید، زندهیاد حسینعلی البرز تأکید دارد.
ارشدی ضمن قدردانی از سازمانهای همکار همچون سازمان اوقاف، وزارت آموزش و پرورش، بنیاد ملی نخبگان و رسانه ملی گفت: زندگینامه زندهیاد حسینعلی البرز باید در کتابهای درسی گنجانده شود. این موضوع هنوز بهطور جدی محقق نشده است..
وی در پاسخ به پرسشی درباره شاخصهای انتخاب برگزیدگان گفت: انتخاب دانشآموزان بر اساس مجموعهای از شاخصهای علمی، فرهنگی، هنری، ورزشی و اجتماعی انجام شده است. دانشآموزان باید علاوه بر معدل بالا، در جشنوارهها، المپیادها و فعالیتهای اجتماعی فعال باشند.
ارشدی درباره فعالیتهای بینالمللی بنیاد اظهار کرد: ارتباط با بخش بینالملل وزارت آموزش و پرورش برای مشارکت دانشآموزان ایرانی خارج از کشور در حال پیگیری است و امیدواریم سال آینده شاهد حضور آنان در جایزه البرز باشیم.
وی همچنین از رونمایی کتاب «بلندای البرز» همزمان با سالروز درگذشت زندهیاد البرز خبر داد و گفت: این اثر مستندی روایی از زندگی ایشان است و میتواند مبنای تولید آثار سینمایی و تلویزیونی قرار گیرد.
ارشدی گفت: قول مساعد وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی را برای ساخت فیلم سینمایی درباره زندگی زندهیاد البرز داریم که این طرحها فعلاً در مرحله اولیه قرار دارد.
مدیر عامل بنیاد فرهنگی البرز گفت: مطابق با نیت واقف و مأموریت بنیاد فرهنگی البرز، اجرای جایزه البرز در قالب دو همایش ملی سالانه انجام میشود. نخستین همایش، با عنوان «همایش ملی نخبگانی»، هر سال در ۱۵ اردیبهشت برگزار میشود و به تجلیل از دانشمندان، مخترعان و پژوهشگران برتر کشور اختصاص دارد. دومین همایش، ویژه دانشآموزان و طلاب برگزیده است که با هدف شناسایی استعدادهای جوان و پرورش نسل آینده علم و دانش ایران برگزار میشود.
ارشدی گفت: تلاش کردیم جایزه البرز را قاعدهمند کنیم تا از ثابت بودن تاریخ برگزاری، مکان، زمان و ساعت آغاز مراسم نوعی اعتبار و نظم برای آن ایجاد شود. هدف ما این بوده که این جایزه الگویی برای سایر جوایز ملی کشور باشد و بتواند به مخاطبان امکان برنامهریزی و احترام به زمانبندی بدهد.
به گفته مدیر عامل بنیاد فرهنگی البرز، در سال جاری، همزمان با شصتوسومین سال تأسیس بنیاد فرهنگی البرز، مراسم جایزه ۱۴۰۴ در بخش نخبگانی در نیمه اردیبهشتماه برگزار شد. این مراسم در مرکز همایشهای بینالمللی سازمان صدا و سیما با حضور معاون اول رئیسجمهور، معاون فناوری و اقتصاد دانشبنیان ریاستجمهوری، معاونان وزارت علوم و بهداشت و جمعی از مسئولان حوزه علمیه قم و سازمان اوقاف برگزار شد.