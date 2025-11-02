پخش زنده
فرماندار اردبیل از رایزنی و برنامهریزی برای تامین زمین احداث شهرک ویژه اصناف در این شهرستان و شروع عملیات اجرایی آن تا پایان امسال خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز اردبیل، فرزاد قلندری روز یکشنبه در جلسه بررسی راهاندازی این مکان گفت: سوای شهرک صنفی، راهاندازی یک شهرک صنعتی ویژه شهرستان اردبیل هم اولویتی اساسی بوده و تامین زمین آن هم در حال انجام است.
وی با تاکید بر لزوم اشتغال پایدار و توسعه اشتغال با راهاندازی واحدهای تولیدی بزرگ اظهار کرد: این امر مهم با راهاندازی شهرک صنفی و صنعتی قابلیت اجرا دارد که اجرای آن به جد پیگیری میشود.
فرماندار اردبیل اضافه کرد: بخش خصوصی برای سرمایهگذاری در حوزه شهرک صنعتی و صنفی اردبیل اعلام آمادگی کرده و امیدواریم با راهاندازی آن شاهد توسعه سرمایهگذاری در شهرستان باشیم.
قلندری تاکید کرد: دستگاههای متولی موظف به تسریع تامین زیرساختها برای راهاندازی شهرک صنفی و صنعتی اردبیل هستند و انتظار میرود در این زمینه اهتمام ویژهای داشته باشند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز اردبیل، مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی استان اردبیل پیشتر از برنامهریزی برای راهاندازی یک شهرک صنعتی در اردبیل و چندین شهرک دیگر در سایر شهرستانها خبر داده بود.
معافیتهای مالیاتی هشت تا ۱۳ ساله، مستثنی بودن از قانون شهرداریها، ارائه مشوقهای سرمایهگذاری، ارائه بستههای حمایتی و واگذاری حق بهرهبرداری زمین با شرایط نقد و اقساط از جمله مزیتهای فعالیت در شهرکهای صنعتی است.