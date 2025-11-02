به مناسبت گرامیداشت هفته بسیج دانش‌آموزی، جمعی از دانش‌آموزان مهابادی از نمایشگاه دستاوردهای پایگاه‌های مقاومت بسیج مساجد و محلات سپاه مهاباد بازدید کردند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز مهاباد، این نمایشگاه با هدف تبیین نقش و دستاوردهای بسیج در عرصه‌های مختلف فرهنگی، اجتماعی و علمی برپا شده است و یادآور مجاهدت و ایثار کسانی است که با شجاعت از میهن اسلامی دفاع کردند.

این نمایشگاه تا دوازدهم آبان‌ماه در سالن ۹ دی سپاه مهاباد برای بازدید عموم دایر است.

گفتنی است تاکنون بیش از یک‌هزار دانش‌آموز مهابادی از این نمایشگاه بازدید کرده‌اند.